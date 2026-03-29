Posticipo della 14a giornata di Soladria Serie A Elite: vittoria per Valorugby

Con il risultato del posticipo domenicale si chiude la quattordicesima giornata del Soladria Serie A Élite, che vede una lotta sempre più serrata per la zona play-off.

Negli anticipi del quattordicesimo turno del Soladria Serie A Élite 2025/26 le Fiamme Oro dominano i Vicenza per 11-51, prendendo il pieno controllo nella ripresa grazie alla precisione dalla piazzola e a una fase offensiva molto efficace. Il Petrarca travolge i Lyons 63-21 con un primo tempo di altissimo livello, caratterizzato da ritmo elevato e grande concretezza realizzativa, mantenendo poi la superiorità anche nella seconda frazione. Mogliano supera nettamente Biella 54-12, indirizzando il match già nei primi quaranta minuti con una partenza molto intensa e numerose mete. Tutte e tre le partite evidenziano una netta superiorità delle squadre vincitrici, capaci di imporre ritmo, qualità offensiva e controllo per tutta la gara.

Il match domenicale vede lo scontro diretto tra Valorugby e Rovigo, con i padroni di casa che partono forte e vedono annullarsi una meta nei primi minuti per mancato grounding da parte di Schiabel, il quale poco dopo riesce comunque a segnare la prima marcatura dell’incontro. Rovigo accorcia le distanze con un calcio di punizione di Thomson. A metà della prima frazione i Diavoli allungano nuovamente grazie alla conversione di Hugo dalla piazzola. Sul finale di primo tempo altra occasione per Valorugby che va vicino alla sua seconda marcatura: bell’angolo di Bruno che non riesce a servire correttamente Lazzarin e primo tempo che si conclude per 10 a 3.

Ad inizio ripresa, su capovolgimento di fronte, Fourcade trattiene Leituala che però non è in possesso del pallone e viene sanzionato con cartellino giallo. Valorugby sfrutta immediatamente la superiorità numerica con un calcio di punizione e si porta sopra break. Poco dopo stessa situazione fallosa ma a parti inverse: Hugo placca Lertora senza palla, cartellino giallo per l’apertura granata e sono i Bersaglieri ad approfittarne con la meta di Belloni, non trasforma Thomson e risultato parziale di 13 a 8.

A metà del secondo tempo, con l’apertura di casa ammonito, è Brisighella a convertire dai 22 metri un calcio di punizione, risultato di 16 a 8. A circa 10 minuti dalla fine Rovigo torna sotto break con Thomson dalla piazzola: 16 a 11. Nei minuti finali gli ospiti cercano il sorpasso con una serie di fasi alla mano all’altezza dei 22 metri, ma Valorugby si salva grazie ad un’ottima difesa che costringe Rovigo a commettere in avanti. Sulla mischia seguente con introduzione emiliana i rossoblu guadagnano un calcio e scelgono di andare in touche. Sugli sviluppi della stessa un Rovigo arrembante sui 5 metri non trova la meta del sorpasso, Wagenpfeil intercetta e calcia fuori l’ovale. Risultato finale di 16 a 11.

La classifica del Soladria Serie A Élite

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Rovigo 47, Viadana 44*, Valorugby 43*, Petrarca 45*, Fiamme Oro 44, Mogliano 24*, Vicenza 15*, Biella 13, Lyons 11.



*una partita in meno

I risultati della 14^ giornata del Soladria Serie A Élite

Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby, 11-51

Petrarca Rugby v SITAV Rugby Lyons, 63-21

Mogliano Veneto Rugby v Biella Rugby Club , 54-12

Valorugby Emilia v Femi CZ Rugby Rovigo, 10-3



Riposa Rugby Viadana 1970

IL TABELLINO DEL POSTICIPO DELLA 14^ GIORNATA



Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 29 marzo 2026

Valorugby Emilia v FEMI CZ Rugby Rovigo 16-11 (10-3)

Marcatori: p.t. 7’ m. Schiabel tr. Hugo (7-0), 11’ c.p.Thomson (7-3), 27’ c.p. Hugo (10-3); s.t. 49’ c.p. Hugo (13-3), 58’m. Belloni (13-8), 61’c.p. Brisighella (16-8)

Valorugby Emilia: Brisighella; Bruno (77’Colombo), Leituala, Schiabel (68’Bianco), Lazzarin; Hugo, Casilio (69’Gherardi); Roura, Wagenpfeil (cap), Sbrocco (56’Portillo); Ruaro, Schinchirimini (65’Nasove); Rimpelli (59’Rossi), Cruz, Brugnara (40’Diaz).

All. Violi

FEMI CZ Rugby Rovigo: Cantini; Lertora, Diederich Ferrario (cap), Uncini, Belloni (59’Sante); Thomson, Oliver (70’Krsul); Casado Sandri (61’Cosi), Sironi, Ribbens; Fourcade (57’Meggiato), Ciampolini (48’Steolo); Pomaro (53’Swanepoel), Giulian (30’-’36 Frangini-77’Frangini), Leccioli (53’Sanavia).

All.Giazzon

Arb.: Munarini (Parma) AA1 Russo, AA2 Chirnoaga Quarto Uomo: Pierantoni TMO: Roscini

Cartellini: al 47’ giallo a Fourcade, al 56’ giallo a Hugo

Calciatori: Hugo (Valorugby) 2/2, Thomson (FEMI CZ Rugby Rovigo) 2/3, Brisighella 1/1

Note: pomeriggio soleggiato, circa 11°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 1000. Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Vincenzo De Cristoforo, figura storica del rugby italiano, ex allenatore della Nazionale ‘A’.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4; FEMI CZ Rugby Rovigo 1

Simecom Player of the Match: Leituala (Valorugby)