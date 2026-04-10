Soladria Serie A Elite: preview giornata 16

Mancano solo tre settimane alla definizione della griglia Play-Off ed a recente memoria la contesa non è mai stata così accesa e senza un netto dominatore della fase regolare. Reggio Emilia ipoteca un posto al sole con la difficile vittoria in quel di Roma e contemporaneamente riduce di molto le possibilità delle Fiamme Oro di raggiungere la fase ad eliminazione. Padova passeggia a Biella ed ottiene quello che andava cercando nel punto di bonus, Viadana fatica più del previsto contro il Vicenza ma ottiene comunque il massimo risultato disponibile mente Rovigo osserva dal televisore quello che succede nell’ultima sosta prima della fase finale e carica le batterie in vista degli ultimi tre turni. Con 15 punti potenziali ancora in palio (10 per le Fiamme Oro che riposano questo turno), gli scontri diretti riducono questo conteggio per Rovigo, Padova e (soprattutto) per Viadana che si trovano a dividersi questo bottino nelle prossime tre settimane. Le prime della classe si affronteranno in cinque tiratissimi incontri nel giro di soli 15 giorni che daranno un sicuro scossone alla classifica finale. Anche se i giochi sembrano ormai fatti, avremo da raccontare nella prossima settimana il duello interessantissimo tra Rovigo e Viadana che, come detto, dividerà la posta in palio con ottima interesse delle altre squadre. Ed in attesa della 17° tornata che vedrà addirittura il doppio delle sfide scudetto vediamo qui quali sono le “MIE PERSONALISSIME” percentuali di accesso alla fase finale per ogni squadra coinvolta.

Divertiamoci!

REGGIO EMILIA 85 %

PADOVA 75 %

VIADANA 65 %

ROVIGO 55 %

FIAMME ORO 15 %

MOGLIANO dnq

VICENZA dnq

BIELLA dnq

PIACENZA dnq

RECORD GIUSTE-SBAGLIATE 48-17 (52-18 non trasmesso) senza contare il pareggio tra FFOO e ROV

MOGLIANO VENETO RUGBY – RUGBY PETRARCA

Lo scontro che apre il fine settimana è questo succoso Mogliano vs Padova che ci consegna due squadre non al massimo delle proprie capacità e di sicuro non contente appieno della propria stagione. Mogliano per aver abbandonato la corsa ai play-off anzitempo e Padova per non aver centrato l’obiettivo minimo della Coppa Italia. Un anno fa raccontammo di una partita vinta da Mogliano a campi invertiti con Padova in piena corsa scudetto che fece sorpresa a molti. Oggi i valori sembrano essere scivolati verso un divario abbastanza netto a favore degli ospiti che non possono permettersi distrazioni e che cercheranno anzi di portare a casa il massimo bottino possibile. Partita difficile da leggere per sponda Mogliano, una squadra che, in potenzialità, potrebbe rivaleggiare contro tutte le altre compagini ma che si ritrova a leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta di Piacenza e senza aver mai messo in serio pericolo le prime della classe. Ad onor del vero le soluzioni adottate da Casellato nell’ultima partita (molti innesti verdi), fanno ben sperare per la prossima stagione e danno fiducia per il futuro, lasciando calcoli di vittoria per tempi migliori ed abbassando le percentuali di successo contro un Petrarca alla necessaria ricerca di punti. Dovrebbe essere comunque partita divertente dove Mogliano cercherà di evitare mischie chiuse nella propria metà campo, visto il divario, sperando di effettuare più fasi di gioco possibile in quella avversaria. Tanti giovani da tenere sott’occhio e minuti preziosi per carriere ancora da sviluppare. Un derby veneto che potrebbe presentare sorprese se e solo se il Petrarca dovesse lasciare il suo cinismo a casa che ci terrà comunque svegli in questo fine settimana bollente per la classifica.

RUGBY PETRARCA +13

VIADANA RUGBY 1970 - FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Al settimo turno Viadana porto a casa, meritatamente, una partita sporca e confusionaria mettendo per la prima volta in difficoltà Rovigo che fino a quel momento era sembrata una corazzata inscalfibile. Pur difettando in quasi tutte le statistiche che contano e gestendo circa il 20% in meno dei possessi dell’avversario, i Gialloneri mostrarono per la prima volta un nuovo modo di battere i Bersaglieri fin lì mai esplorato. Oggi si ripete la tenzone con Rovigo che deve far tesoro delle ultime ottime uscite (Padova su tutte) e forte del fatto di aver sistemato ottimamente la difesa (9,5 punti di media subiti al girone di ritorno). Dal suo Viadana dovrà cercare di trovare soluzioni alternative a quelle già mostrate poiché Rovigo è riuscita a capitalizzare alcune partite pur tenendo tempo effettivo basso e gestendo meno palloni dell’avversario mostrando di aver imparato la lezione. Partita snodo per le due squadre ed anche per le Fiamme Oro che guarderanno il turno da casa dovendo poi affrontare entrambe le contendenti alle ultime due giornate. La loro corsa ovviamente si farà su chi dovesse soccombere a questa sfida e questo ci darà sicuramente un incontro maschio, teso ed a basso punteggio probabilmente.

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO +1

RANGERS RUGBY VICENZA – BIELLA RUGBY CLUB

Festa dello sport al Ranger Stadium dove Biella conclude la sua stagione di trasferte avendo così calcato tutti i palcoscenici maggiori della serie A elite. La stagione della neopromossa è certamente da valutare in modo positivo per tutte le sue uscite con le concorrenti di fascia medio-bassa, meno con quelle di Elite. Nello scontro con Vicenza dovrà piantare ancor più semi per la prossima stagione, quella più critica per ogni neopromossa. Vicenza in chiaro-scuro ha raggiunto il suo picco nella vittoria contro Viadana perdendosi poi nella crescita complessiva rimandando all’anno prossimo le speranze di successo. Contro Biella le distrazioni non possono essere ammesse vista la capacità degli avversari di mettere in difficoltà molti se ancora in partita negli ultimi venti minuti. I Rangers non dovrebbero subire troppo le fasi statiche degli avversari forti della miglior chiusa del campionato e dovranno cercare di chiudere i conti, o almeno di tenere a distanza gli avversari, quanto prima.

RANGERS RUGBY VICENZA +15

VALORUGBY EMILIA – LYONS RUGBY PIACENZA

Lo scontro della via Emilia presenta due squadre in buona forma e che poco possono chiedere alla partita, visto il divario effettivo tra le compagini. Reggio con l’obbligo di fare i cinque punti, Piacenza con la leggerezza di non dover vincere o fare punti a tutti i costi contro la prima della classifica. Ovvio che uno scalpo così importante per i padroni di casa farebbe gola a tanti e trasformerebbe l’ennesima stagione di passaggio in qualcosa di maggiore e migliore, ma pensare ad una sorpresa al Mirabello è difficile. Violi ha la possibilità di testare nuove soluzioni e spostare giocatori per esperimenti utili per le fasi finali mentre i giocatori dei Lyons avranno tutto l’interesse di farsi vedere contro i cugini più blasonati. Gli scontri interessanti si svilupperanno tutti tra seconde e terze linee dove la battaglia potrebbe essere aggressiva e rugbysticamente godibile. In attesa di vedere gli sviluppi di classifica e gli aggiustamenti necessari questa sarà un’ottima festa per il rugby Emiliano che speriamo porti molto pubblico allo stadio.

VALORUGBY EMILIA +24

RIPOSA - FIAMME ORO