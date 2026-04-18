Rovigo e Viadana vincono con bonus e Valorugby conquista la vittoria a Padova: definite le 4 semifinaliste della Soladria Serie A Elite 2025/2026

A Biella i rossoblù fanno pesare fin da subito tutta la propria superiorità fisica e d’esperienza, prendendo in mano il match e dominando la prima frazione, nella quale i padroni di casa restano a secco.Il copione non cambia nella ripresa: Biella continua a controllare ritmo e territorio, concedendo soltanto nel finale due mete d’orgoglio ai padroni di casa e abbassando leggermente la propria frequenza realizzativa.

A Roma va in scena una sfida delicatissima in chiave playoff. Le Fiamme partono forte e trovano subito la marcatura nei primi minuti, ma Viadana risponde presente e resta agganciata al match, chiudendo il primo tempo sotto break al termine di una frazione estremamente equilibrata.

Nella ripresa i Cremisi spingono ancora sull’acceleratore e trovano una segnatura pesantissima, ma Viadana non si lascia intimidire, reagisce con carattere e piazza due marcature che valgono il sorpasso sui padroni di casa. Decisiva anche la superiorità numerica, che indirizza il finale in favore degli ospiti.

A Padova va in scena un vero scontro al vertice, e l’equilibrio della classifica si riflette pienamente negli 80 minuti. I reggiani interpretano meglio la prima frazione, costruendo il proprio vantaggio grazie a un pacchetto di avanti dominante ed efficace nelle fasi di conquista.Nella ripresa i padroni di casa reagiscono con grande intensità, accorciano le distanze con una marcatura e un calcio di punizione e provano a riaprire la contesa. La rimonta, però, non si completa: Valo rugby difende con ordine e personalità, e pur restando a secco nel secondo tempo conserva il primato in classifica.

La classifica del Soladria Serie A Élite

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 60, Rovigo 57, Petrarca 56, Viadana 54, Fiamme Oro 45, Mogliano 30, Vicenza 23, Lyons 15, Biella 15*.

*una partita in più

I risultati della 17^ giornata del Soladria Serie A Élite

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Rugby Vicenza, 36-32

Biella Rugby Club v Femi CZ Rugby Rovigo, 14-66

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 , 19-33

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia, 13-14

Riposa SITAV Rugby Lyons

IL TABELLINO DEI POSTICIPI DELLA 17^ GIORNATA

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – sabato 18 aprile 2026

Biella Rugby v Rugby Rovigo Delta 14–66 (0-47)

Marcatori. p.t. 2’ m. Belloni n.t. (0-5), 5’ m. Belloni tr. Thomson (0-12), 18’ m. Visentin tr. Thomson (0-19), 22’ m. Frangin tr. Thomson (0-26), 28 m. Ribbens tr. Thomson (0-33), 35’ m. Sanavia tr Thomson (0-40), 39’ m. Frangini tr. Thomson (0-47);

s.t. 53’ m. Cruciani tr. Cruciani (7-47), 66’ meta di punizione Rovigo (7-54), 72’ m. Dapavo tr. Cruciani (14-54), 76’ m. Belloni n.t. (14-59), 59’ m. Ribbens tr. Krsul (14-66)

Biella Rugby Club: Ghelli; Nastaro 63’ De Lise), Cruciani, Grosso (59’ Salussolia), Dapavo; Loro, Besso (57’ Dabala); J.B. Ledesma, Zucconi, Mondin (57’ Mafrouh); G. Loretti (48’ T. Ouattara), De Biaggio (cap.) (63’ Gonella); Maina (52’ Zavallone) (66’ Maina), J.M. Ledesma, Sorbera (22’ M. Ouattara).

All. Benettin

Rugby Rovigo Delta: Gesi; Bruno, Belloni, Fisher (15’ Uncini), Elettri; Thomson (58’ Krsul), Visentin; Paganin (50’ Malaspina), Sironi (cap.) (54’-58’ Cosi) (75’ Meggiato), Meggiato (73’ Cosi); Steolo (46’ Ortis), Ribbens; Tripodo (50’ Bolognini), Frangini (54’ Cadorini), Sanavia (46’ Della Sala).

All. Giazzon

Arb. Luca Bisetto (Treviso)

AA1 Lorenzo Negro (Como)

AA2 Luzza Antonio (Torino)

TMO Luca Trentin (Monza Brianza)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 2/2; Thomson (Rugby Rovigo Delta) 6/7, Krsul (Rugby Rovigo Delta) 1/2

Cartellini: 64’ cartellino giallo a M. Ouattaral (Biella Rugby), 75’ cartellino giallo a De Lise (Biella Rugby), 76’ cartellino giallo a Mafrouh (Biella Rugby)

Note: Campo in buone condizioni, cielo sereno, circa 24°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0 – Rugby Rovigo Delta 5

Simecom Player of the Match: Lapo Frangini (Rugby Rovigo Delta)

Roma, Stadio “Renato Gamboni” – sabato 4 aprile 2026, ore 13.45

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 19-33 (12-7)

Marcatori: p.t.: 3’ m. Andreani (5-0); 16’ m Bussaglia tr Ferro (5-7); 18’ m Sodo Migliori tr Di Marco (12-7)

s.t.: 45’ m Corvasce tr Di Marco (19-7); 55’ m Sommer tr Ferro (19-14); 59’ m Ciardullo tr Ferro (19-21); 68’ m Bronzini tr Ferro; (19-28); 79 m Bronzini (19-33)

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Lai (30’– 40’ Corvasce – 55’ Canna), Fusari A., Del Sureto (49’ Forcucci), Guardiano (cap.); Di Marco, Teodosio (56’ Tomaselli); Giammarioli, Chianucci (53’ Bellucci), Andreani (76’ Fiorentini); Pisicchio, Stoian (64’ Angelone); Carones (41’ Morosi – 57’ Carones), Di Censi (41’ Corvasce), Fiorentini (71’ Mazzanti)

All. Daniele Forcucci

Rugby Viadana 1970: Ciardullo Oro, Bronzini, Orellana, Zaridze (57’ Ceballos), Bussaglia, Ferro, Jelic (71’ Di Chio), Segovia (73’ Catalano), Colledan (71’ Gamboa), Boschetti (cap.), Sommer, Loretoni (48’ Bruni Pleininger), Oubiña R. (41’ Caro Saisi), Olivari (44’ Casasola), Oubiña A. (73’ Mistretta)

All. Marcello Violi

Arb. Alberto Favaro

AA1 Daniele Pompa

AA2 Vincenzo Iavarone

TMO: Vincenzo Schipani

Cartellini: 30’ cartellino giallo Di Censi (FOR); 59’ giallo a Andreani (FOR); 76’ giallo a Carones (FOR) 77’ giallo a Catalano (VIA); 77’ giallo a Giammarioli (FOR)

Calciatori: Di Marco (FOR) 2/4; Ferro 4/7

Note: Gionata soleggiata, temperatura 25°, spettatori 750 ca.

Simecom Player of the match: Sebastian Ferro (VIA)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0 – Rugby Viadana 1970 5

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – 18 aprile 2026

Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia 13-14

Marcatori: p.t. 7’ cp. Lyle (3-0); 9’ m. Cruz tr. Hugo (3-7); 39’ m. Sbrocco tr. Hugo (3-14)

s.t. 49’ cp. Lyle (6-14); 61’ m. Barbatti tr. Lyle (13-14)

Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis; Broggin; Destro (68’ De Masi); Scalabrin (46’ Jimenez); Donato; Citton; Botturi; Casolari (53’ Romanini); Nostran (46’ Galetto); Trotta; Nowlan (68’ Ghigo); Alongi (46’ Barbatti); Zapata (46’ Minervino); Pelliccioli (46’ Pisani).

All: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri

Valorugby Emilia: Brisighella; Lazzarin (29’ Bruno); Cuminetti; Leituala; Colombo; Hugo; Casilio; Ruaro; Wagenpfeil ©; Sbrocco, Portillo (63’ Perez Caffe); Du Preez (63’ Nasove); Rimpelli (53’ Favre); Cruz (53’ Taddei (72’ Cruz)); Brugnara (49’ Diaz (70’ Brugnara)).

All: Marcello Violi

Arbitro: Manuel Bottino (RM)

AA1: Cosimo Danilo Parisi (CT)

AA2: Federico Boraso (RO)

TMO: Stefano Roscini (MI)

Cartellini: 72’ giallo a Pierre Bruno (Valorugby Emilia

Calciatori: Lyle (3-4); Hugo (2-2)

Simecom Player of the match: Nicolas Sbrocco (Valorugby Emilia)

Note: giornata soleggiata. , campo in ottime condizioni, 900 spettatori presenti.

Punti conquistati: Petrarca Rugby 1 – Valorugby Emilia 4