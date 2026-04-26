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Valorugby Emilia supera Mogliano Veneto nell'ultima giornata di Soladria Serie A Elite ed è prima in campionato per la prima volta nella sua storia 

Gli Emiliano vincono in casa contro Mogliano e si aggiudicano il primo posto in regular season per la prima volta nella storia. Archiviata l'ultima in casa al Mirabello in questa stagione regolare è ora tempo di playoff dove incontreranno Viadana. L'altra semifinale sarà tra Rovigo e Petrarca.
5 min
Valorugby Emilia supera Mogliano Veneto nell'ultima giornata di Soladria Serie A Elite ed è prima in campionato per la prima volta nella sua storia 
Soladria Serie A Elite, 18ª giornata
 
Nel posticipo della domenica Valorugby conferma l’ottimo campionato e conquista la vittoria anche contro Mogliano nell’ultima giornata di Soladria Serie A Elite e chiude la stagione regolare al primo posto.
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno: Valorugby Emilia – Viadana Rugby 1970 e Femi-CZ Rugby Rovigo – Petrarca Rugby.
 
A Vicenza i padroni di casa partono meglio, ma i Lyons ribalta il match nel primo tempo e resistono fino alla fine, vincendo 17-20 grazie anche ai piazzati decisivi di Camero, nominato migliore in campo.
 
Allo Stadio Mario Battaglini la Rugby Rovigo domina nella ripresa le Fiamme Oro Rugby: dopo un primo tempo equilibrato (14-7), i Bersaglieri dilagano fino al netto 42-7 finale con bonus offensivo.
 
A Viadana il big match sorride al Petrarca Rugby, avanti 0-21 a inizio ripresa. I Gialloneri non ci stanno e reagiscono nel secondo tempo con orgoglio e sfiorano la rimonta, ma i padovani resistono e vincono 19-21.
 
Riesce a conquistare i cinque punti anche nell’ultima giornata di Soladria Serie A Elite il Valorugby Emilia contro un Mogliano che rimane in partita un solo tempo.
Partono subito fortissimo i padroni di casa che marcano con De Villers dopo solo 20 secondi e che raddoppiano dopo 15 minuti. Nella seconda parte del primo tempo Mogliano entra in partita segnando due mete e pareggiando i conti andando a sfruttare la superiorità numerica.
A tempo scaduto però è ancora Reggio a marcare e il primo tempo si chiude sul 21 a 14.
Al rientro dagli spogliatoi c’è una sola squadra in campo con Valorugby che prima trova la meta del bonus e poi dilaga.
Finisce 35 a 21 e primo posto in classifica conquistato per i Diavoli di Reggio Emilia.
La classifica del Soladria Serie A Élite
Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 65, Rovigo 62, Petrarca 60, Viadana 55, Fiamme Oro 45, Mogliano 30, Vicenza 24, Lyons 19, Biella 15.
I risultati della 18^ giornata del Soladria Serie A Élite
Femi CZ Rugby Rovigo v Fiamme Oro Rugby, 42-7
Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons, 17-20
Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby, 19-21
Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby, 35-21
 
Riposa Biella Rugby Club
IL TABELLINO DELLA 18^ GIORNATA
 
Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 26 aprile 2026
Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 35-21 (pt 21-14)
Marcatori: p.t. 1’ m. De Villiers tr. Hugo (7-0), 14’ m.Sbrocco tr. Hugo (14-0), 22’m.Pelli tr.Teneggi (14-7), 30’ m.Schiabel D tr.Teneggi (14-14), 40’ m.Milano tr.Hugo (21-14)
s.t. 48’ m.Cuoghi c.p.Hugo (28-14), 50’ m.Cruz tr.Hugo (35-14), 57’ m. Drago tr.Teneggi (35-21)
 
Valorugby Emilia: Brisighella; Resino (33-39’Favre), Leituala (55’Schiabel F), De Villiers, Colombo; Hugo (54’Bruno), Casilio (41’Cuoghi); Sbrocco (58’Mussini), Wagenpfeil (cap), Milano; Portillo (48’Perez Caffe), Ruaro; Rossi (48’Favre), Taddei (41’Cruz), Brugnara (52’Rimpelli).
All. Violi
 
Mogliano Veneto Rugby: Padovani (60’Vanzella); Schiabel D, Drago, Va’Eno (60’Favaretto), Dal Zilio (cap); Teneggi, Tizzano (65’Garbisi); Casartelli (40’Pontarini), Miranda, Finotto; Lazzaroni (50’Di Salvatore), Midena; Genovese (54’Lipera), Pelli (50’Stefani), Gentile (65’Ceccato).
All.Casellato
 
Arb.: Bonato (Padova)
AA1 Bisetto, AA2 Cusano
Quarto Uomo: Sergi
TMO: Bertelli
 
Cartellini: al 29’ giallo a Rossi, al 45’ giallo a Pontarini
Calciatori: Hugo (Valorugby) 5/5, Teneggi (Mogliano Rugby) 3/3
Note: pomeriggio caldo soleggiato, circa 22°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 750
Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Mogliano Rugby 0
Simecom Player of the Match: Giacomo Milano (Valorugby)

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