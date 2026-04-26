Valorugby Emilia supera Mogliano Veneto nell'ultima giornata di Soladria Serie A Elite ed è prima in campionato per la prima volta nella sua storia

Gli Emiliano vincono in casa contro Mogliano e si aggiudicano il primo posto in regular season per la prima volta nella storia. Archiviata l'ultima in casa al Mirabello in questa stagione regolare è ora tempo di playoff dove incontreranno Viadana. L'altra semifinale sarà tra Rovigo e Petrarca.

26 aprile 2026, 18:54 5 min