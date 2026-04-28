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Soladria Serie A Elite 2025/2026: orari e palinsesto delle semifinali 

Tutte le partite dei playoff saranno trasmesse in diretta sui canali RAI Sport. Si parte sabato 9 Maggio con Rugby Viadana 1970 - Valorugby Emilia. L'ultima semifinale sarà invece il ritorno di Rovigo - Petrarca in programma per domenica 17 Maggio.
1 min
Soladria Serie A Elite 2025/2026: orari e palinsesto delle semifinali 

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY / FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

SOLADRIA SERIE A ELITE MASCHILE 2025/2026, ORARI E PALINSESTO DELLE SEMIFINALI
 
La Federazione Italiana Rugby e la Lega Italiana Rugby hanno ufficializzato gli orari ed il palinsesto del doppio turno di semifinale del Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile, che sarà trasmesso integralmente in chiaro da Rai Sport e in streaming su Rai Play:
 
Serie A Elite Maschile – semifinali andata
09.05.26, ore 15.30 – diretta Rai Sport
Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia
10.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo
 
Serie A Elite Maschile – semifinali ritorno
16.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970
17.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

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