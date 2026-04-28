Soladria Serie A Elite 2025/2026: orari e palinsesto delle semifinali 

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY / FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
SOLADRIA SERIE A ELITE MASCHILE 2025/2026, ORARI E PALINSESTO DELLE SEMIFINALI
La Federazione Italiana Rugby e la Lega Italiana Rugby hanno ufficializzato gli orari ed il palinsesto del doppio turno di semifinale del Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile, che sarà trasmesso integralmente in chiaro da Rai Sport e in streaming su Rai Play:
Serie A Elite Maschile – semifinali andata
09.05.26, ore 15.30 – diretta Rai Sport
Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia
10.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo
Serie A Elite Maschile – semifinali ritorno
16.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970
17.05.26, ore 17.30 – diretta Rai Sport
Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby
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