Soladria Serie A Elite: preview semifinali di andata

Divertiamoci! RUGBY VIADANA 1970 – VALORUGBY EMILIA

Prima partita in cartellone che mette i padroni della classifica contro la finalista dello scorso anno per il terzo anno di seguito. Reggio Emilia ci arriva col primo obiettivo raggiunto, quello di giocarsi tutte le proprie occasioni in casa tra dieci giorni. La semifinale scorsa con un 5 punti a 0 in favore di Viadana di fatto aveva messo una pietra tombale a questa sfida già all’andata e questo sarà lo scenario che entrambe dovranno scongiurare per giocarsi il tutto per tutto tra 10 giorni. Viadana in casa ha giocato sempre un ottimo rugby questa stagione salvo le ultime due uscite contro Rovigo e Padova. Ad oggi è l’unica squadra ad avere un record positivo nell’annata contro i dominatori del campionato e della Coppa Italia e questo potrebbe contare soprattutto sull’intangibile fattore mentale che gioca una grossissima parte di queste sfide. Reggio dal suo non è mai stata messa in difficoltà nei punteggi dimostrando una maturità mai esibita nel passato. La squadra di Violi riesce ad essere padrona del suo destino anche e soprattutto nei momenti che contano facendo sudare a chiunque ogni minuto ed ogni fase della partita. Ovvio che l’attenzione, almeno per la prima parte dell’incontro, verrà spostata sullo scontro tra pacchetti e sul dispendio che entrambe avranno negli ottanta minuti. Ambedue non possono vantarsi di avere la miglior seconda mischia in panchina del campionato e questo farà la differenza gli ultimi venti minuti per i chiamati a referto. Un piccolissimo margine per Viadana ci sentiamo di darlo soprattutto in ottica fattore campo ma che lascerà tutto a decidersi al ritorno a Reggio Emilia.

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia 32-29 (5-2) PETRARCA RUGBY – FEMI CZ RUGBY ROVIGO

In questa sfida nemmeno l’ordine delle partite cambia rispetto ad un anno fa a rimarcare la leggera, ma continua, recente supremazia di Rovigo sui cugini di Padova. Ci aspettano quindi altri due derby d’Italia per goderci la rivalità rugbystica italiana più storica e carica di significato che deciderà quale sarà la pretendente che cercherà di mantenere lo scudetto in Veneto. Rovigo arriva alla sfida forte del miglior attacco del campionato e della seconda difesa della stagione. Con già un titolo in bacheca ed avendo annichilito gli avversari al 13° turno, la squadra di Giazzon (fresco di rinnovo) si presenta al meglio alla sfida e cercherà di non invilupparsi nei suoi cali di concentrazione per venire a capo della partita. Padova deve ripartire dalle proprie certezze in chiusa e dal miglior record di mete segnate per cercare di tenere quanto più viva possibile la doppia sfida. Le differenze in cabina di regia potrebbero giocare a favore degli ospiti che hanno in Thomson il migliore numero 10 del campionato in coabitazione con Hugo e che, nella gestione del pallone assieme a Oliver, forma una delle coppie di mediani più in forma delle ultime settimane. Partita mai banale per natura e definizione si giocherà molto sui nervi e sulle palle recuperate che entrambe sanno lavorare bene e portare a frutto. Non si deciderà tutto in questa prima sfida e, per mia opinione, rimandando tutto al ritorno al Battaglini, un piccolo margine dovrebbe averlo Rovigo.

Petrarca Rugby – Femi CZ Rugby Rovigo 19-27 (0-4)