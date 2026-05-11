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Parte la vendita dei biglietti per la Finale Scudetto della Soladria Serie A Elite 2025/2026

Saranno disponibili da oggi, lunedì 11 Maggio 2026, i primi biglietti per assistere alla finale Scudetto del massimo campionato di rugby italiano del prossimo 2 Giugno
2 min
Parte la vendita dei biglietti per la Finale Scudetto della Soladria Serie A Elite 2025/2026

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY

FINALE SOLADRIA SERIE A ÉLITE 2025/26: AL VIA LA BIGLIETTERIA

Lunedì 11 maggio, sulla piattaforma di Mailticket, aprono le prevendite dei biglietti per la Finale del Soladria Serie A Élite 2025/26, in programma martedì 2 giugno alle ore 18:15 allo Stadio “Plebiscito” di Padova.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DEL SOLADRIA SERIE A ÉLITE 25/26
(Al costo del biglietto andrà aggiunto quello dei diritti di prevendita )

Da lunedì 11 Maggio alle 12 saranno disponibili i seguenti settori:
Tribuna Est (settore centrale con accesso area hospitality)

  • Intero € 40
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 20
  • Under 6 Gratis

Tribuna Est (settori 1, 11, 6, 7 )

  • Intero € 25
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
  • Under 6 Gratis

Da lunedì 18 Maggio alle 12:
Altri settori Est e Ovest

  • Intero € 25
  • Ridotto (dai 6 ai 16 anni) € 10
  • Under 6 Gratis

BIGLIETTI DISPONIBILI AL LINK
https://www.mailticket.it/evento/52780/finale-scudetto-2026

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