Petrarca con la vittoria a Rovigo conquista la finale scudetto al Plebiscito, sarà sfida con Valorugby Emilia per il titolo di campione d'Italia

SOLADRIA SERIE A ÉLITE

SARÀ VALORUGBY EMILIA VS PETRARCA RUGBY LA FINALE SCUDETTO 2025/26

Martedì 2 giugno allo Stadio “Plebiscito” di Padova andrà in scena la Finale Scudetto del Soladria Serie A Élite 2025/26 tra Valorugby Emilia e Petrarca Rugby, con calcio d’inizio alle 18:15 e diretta televisiva su Rai 2.

A raggiungere il Valorugby nell’ultimo atto della stagione è stato il Petrarca, protagonista questo pomeriggio di una semifinale di ritorno al cardiopalma disputata allo Stadio “Mario Battaglini” contro la Femi-CZ Rugby Rovigo, in un Derby d’Italia che ha confermato ancora una volta tutto il fascino e l’intensità della storica rivalità tra le due formazioni venete.

Dopo il successo di misura ottenuto nella gara d’andata, i Tuttineri sono riusciti a difendere il vantaggio conquistando una vittoria pesantissima in un “Battaglini” gremito in ogni ordine di posti, in una partita vietata ai deboli di cuore, combattuta fino agli ultimi minuti.Sono stati i Bersaglieri polesani a condurre per larga parte dell’incontro, trascinati dal calore del proprio pubblico e dalla voglia di ribaltare il risultato dell’andata; nel finale, però, il Petrarca ha trovato l’episodio decisivo: a cinque minuti dal termine l’arbitro Vedovelli ha assegnato una meta di punizione ai padovani, permettendo ai Tuttineri di completare la rimonta e chiudere il match sul 16-18, conquistando così l’accesso alla sfida che assegnerà il titolo 2025/26 del massimo campionato italiano. IL TABELLINO DI FEMI-CZ RUGBY ROVIGO vs PETRARCA RUGBY

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 17 maggio 2026, ore 17.30

Campionato Soladria Serie A Elite 2025/26, Semifinale di Ritorno – diretta RaiSport

FEMI-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 16–18 (13-3)

Marcatori p.t. 4’ c.p. Thomson (3-0) 16’ c.p. Thomson (6-0), 25’ c.p. Donato (6-3), 27’ m. Belloni tr. Thomson (13-3);

s.t. 45’ c.p Donato (13-6), 50’ m. Zapata (13-11), 54’ c.p. Thomson (16-11), 75’ meta di punizione Petrarca Rugby (16-18)

FEMI-CZ Rovigo: Gesi; Lertora (58’ Elettri), Diederich Ferrario (cap.), Fisher (70’ Krsul), Belloni (77’ Tripodo); Thomson (63’ Sante), Oliver; Casado Sandri (56’ Ribbens), Cosi, Paganin; Fourcade, Steolo (63’ Ortis); Tripodo (41’ Swanepoel), Giulian (46’ Frangini), Sanavia (46’ Leccioli).

all. Giazzon

Petrarca Rugby: Richman (65’ Lyle); Pietramala (75’ Jimenez), Broggin, Destro (67’ Richman), Scagnolari; Donato, Jimenez (51’ Citton); Halafihi (57’ Nowlan), Romanini (61’ Telandro), Botturi (75’ Ghigo); Trotta, Nowlan (42’ Galetto); Alongi (51’ Barbatti), Zapata (51’ Minervino), Pelliccioli (51’ Pisani)

all. Jimenez

Arb. Federico Vedovelli

AA1 Luca Bisetto, AA2 Antonio Luzza

TMO Alex Frasson

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 4/4, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 0/1; Donato (Petrarca Rugby) 2/3

Cartellini: 75’ cartellino giallo a Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo)

Note: Giornata soleggiata, circa 22°, Stadio SOLD OUT.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1 – Petrarca Rugby 4

Simecom Player of the Match: Jacopo Botturi (Petrarca Rugby)