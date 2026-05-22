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Al via le votazioni per i Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026

Partono da oggi, venerdì 22 Maggio, le votazioni per gli Awards della Soladria Serie A Élite. Sarà possibile votare fino a mercoledì prossimo alle 12 con la consegna dei premi il giorno della finale scudetto
2 min
Al via le votazioni per i Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026

COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALINA RUGBY

Al via le votazioni per i Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026

La Lega Italiana Rugby annuncia l’apertura ufficiale delle votazioni dei Soladria Serie A Élite Awards 2025/26, i premi individuali dedicati ai protagonisti della stagione di Soladria Serie A Élite.
 
A partire da oggi, venerdì 22 Maggio alle ore 10:00, tifosi e appassionati potranno esprimere la propria preferenza per eleggere i vincitori delle quattro categorie previste:
  • MVP della stagione (Premio Alfredo Gavazzi)
  • Miglior Allenatore
  • Miglior Under 23 (Premio Giorgio Sbrocco in collaborazione con Rugbymeet)
  • Rookie dell’anno.
Per ciascuna categoria sono stati selezionati quattro candidati, individuati attraverso un processo di votazione che ha coinvolto allenatori, capitani e giornalisti.
Un percorso condiviso che ha permesso di raccogliere le indicazioni dei principali protagonisti della stagione sportiva, arrivando così alla definizione delle nomination ufficiali.
 
Le votazioni resteranno aperte fino a mercoledì 27 maggio alle ore 12:00.
I vincitori degli Awards saranno annunciati nei prossimi giorni e verranno premiati ufficialmente lunedì 2 giugno in occasione della Finale Scudetto della Serie A Élite, in programma allo Stadio Plebiscito di Padova.
 
Attraverso i Soladria Serie A Élite Awards, la Lega Italiana Rugby intende valorizzare il talento, il lavoro e i risultati raggiunti durante la stagione sportiva 2025/2026, celebrando atleti e tecnici che si sono distinti per rendimento, crescita e impatto all’interno del campionato.
 
Ora tocca ai tifosi!
Le votazioni sono ufficialmente aperte nella sezione “AWARDS” sul sito della Lega Italiana Rugby al seguente link: https://www.legaitalianarugby.com

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