Al via le votazioni per i Soladria Serie A Élite Awards 2025/2026

La Lega Italiana Rugby annuncia l’apertura ufficiale delle votazioni dei Soladria Serie A Élite Awards 2025/26, i premi individuali dedicati ai protagonisti della stagione di Soladria Serie A Élite.

A partire da oggi, venerdì 22 Maggio alle ore 10:00, tifosi e appassionati potranno esprimere la propria preferenza per eleggere i vincitori delle quattro categorie previste:

MVP della stagione (Premio Alfredo Gavazzi)

Miglior Allenatore

Miglior Under 23 (Premio Giorgio Sbrocco in collaborazione con Rugbymeet)

Rookie dell’anno.

Per ciascuna categoria sono stati selezionati quattro candidati, individuati attraverso un processo di votazione che ha coinvolto allenatori, capitani e giornalisti.

Un percorso condiviso che ha permesso di raccogliere le indicazioni dei principali protagonisti della stagione sportiva, arrivando così alla definizione delle nomination ufficiali.

Le votazioni resteranno aperte fino a mercoledì 27 maggio alle ore 12:00.

I vincitori degli Awards saranno annunciati nei prossimi giorni e verranno premiati ufficialmente lunedì 2 giugno in occasione della Finale Scudetto della Serie A Élite, in programma allo Stadio Plebiscito di Padova.

Attraverso i Soladria Serie A Élite Awards, la Lega Italiana Rugby intende valorizzare il talento, il lavoro e i risultati raggiunti durante la stagione sportiva 2025/2026, celebrando atleti e tecnici che si sono distinti per rendimento, crescita e impatto all’interno del campionato.

Ora tocca ai tifosi!

Le votazioni sono ufficialmente aperte nella sezione “AWARDS” sul sito della Lega Italiana Rugby al seguente link: https://www.legaitalianarugby.com