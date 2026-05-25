Birra Cadore partner ufficiale della finale scudetto: nasce il "Birra Cadore Village"

La grande festa della Finale Scudetto della Soladria Serie A Élite 2025/26 si arricchisce di un nuovo protagonista. La Lega Italiana Rugby annuncia infatti la partnership con Birra Cadore, official partner della Finale Scudetto in programma martedì 2 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova.

In occasione della sfida che assegnerà il titolo di Campione d’Italia tra Valo rugby Emilia e Petrarca Rugby, Birra Cadore sarà protagonista con il “Birra Cadore Village”, uno spazio dedicato all’intrattenimento, alla convivialità e all’esperienza del pubblico fuori dal campo.

Il Village accompagnerà l’intera giornata della Finale Scudetto con food truck, fun area insieme agli sponsor principali del campionato, attività dedicate ai tifosi, momenti di intrattenimento e un’area beverage firmata Birra Cadore, trasformando il pre e post partita in una vera festa del rugby italiano.

Il calcio d’inizio della Finale è fissato alle ore 18:15, in una cornice che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Per Birra Cadore, la presenza alla Finale Scudetto rappresenta l’occasione di sostenere uno sport che mette al centro il senso di squadra, il legame con il territorio e la cultura del terzo tempo, elemento distintivo del mondo rugbistico.

Proprio il terzo tempo sarà uno dei momenti centrali della giornata: al termine della partita, il Birra Cadore Village diventerà il punto di ritrovo di tifosi, atleti, staff e partner per proseguire insieme la festa della Finale Scudetto in un’atmosfera aperta e conviviale.

L’appuntamento è per martedì 2 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova: una giornata di grande rugby, spettacolo e condivisione, nel segno della Finale Scudetto e del Birra Cadore Village.