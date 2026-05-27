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Ad animare la festa scudetto della Soladria Serie A Élite 2025/2026 sarà DJ Spiller

A far ballare il "Birra Cadore Village" tutti i tifosi presenti al Plebiscito, nel pre e post partita, ci sarà il famoso producer italiano DJ Spiller
2 min
Ad animare la festa scudetto della Soladria Serie A Élite 2025/2026 sarà DJ Spiller

DJ SPILLER SARÀ IL PROTAGONISTA MUSICALE DEL TERZO TEMPO DELLA FINALE SCUDETTO

La Finale Scudetto della Soladria Serie A Élite 2025/26 si prepara a vivere anche un grande momento di musica e intrattenimento. La Lega Italiana Rugby annuncia infatti la presenza di Spiller, protagonista del DJ set ufficiale del terzo tempo della Finale Scudetto in programma martedì 2 giugno allo Stadio Plebiscito.
 
Sarà il celebre DJ e producer veneziano ad animare il post partita all’interno del “Birra Cadore Village”, accompagnando la festa del rugby italiano fino alle ore 23:30 con un DJ set pensato per coinvolgere pubblico, tifosi e appassionati.
Cristiano Spiller, conosciuto in tutto il mondo come Spiller, è una delle figure italiane più iconiche della house music internazionale. Il suo nome è legato soprattutto alla hit mondiale “Groovejet (If This Ain’t Love)”, realizzata insieme a Sophie Ellis-Bextor, brano che ha raggiunto il numero uno delle classifiche in diversi Paesi e che è diventato uno dei simboli della musica dance dei primi anni Duemila.
Nel corso della sua carriera, Spiller ha collaborato con importanti realtà internazionali della musica elettronica ed è stato protagonista nei club e nei festival di tutto il mondo, diventando uno dei DJ italiani più riconosciuti sulla scena house internazionale.
 
Il DJ set prenderà il via al termine della partita e accompagnerà il pubblico nel cuore del “Birra Cadore Village”, tra food truck, aree sponsor, beverage e musica, trasformando il post gara in una grande festa aperta a tutta la community del rugby.
L’appuntamento è per martedì 2 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova, per vivere una giornata di rugby, spettacolo e terzo tempo fino a tarda sera.

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