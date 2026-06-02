Padova – Il Valorugby Emilia scrive la pagina più bella della propria storia conquistando il primo Scudetto. Nella Finale del Campionato Soladria Serie A Élite maschile 2025/26, disputata in uno Stadio Plebiscito gremito in ogni ordine di posti e trasmessa in diretta su Rai 2 nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, la formazione reggiana supera il Petrarca Rugby 27 a 5 e si laurea Campione d’Italia per la prima volta, mettendo il proprio nome nell’albo d’oro del rugby nazionale.

Per il club emiliano si tratta del coronamento di una stagione straordinaria, chiusa con una storica doppietta dopo la conquista della Coppa Italia e il primo posto al termine della regular season. Un percorso costruito settimana dopo settimana e culminato con il successo nell’atto conclusivo che assegna il 96° titolo della storia del rugby italiano. Il Valorugby raccoglie così l’eredità del Rugby Rovigo, Campione d’Italia nella stagione 2024/25.

La cronaca:

I primi minuti di gioco sono un duello ad armi pari, il ritmo è alto. È il Petrarca a rompere l’equilibrio: al 16′ i tuttineri costruiscono, avanzano, e Giovanni Scagnolari vola in corner per la prima meta della finale. Donato non trasforma ma il pubblico di Padova esulta: 0-5.

Al 24 esimo azione corale del Valorugby che esalta i tifosi ma si infrange sul fischietto dell’arbitro a causa di un calcio su un pallone tenuto da terra. Reggio non si spegne e al 28esimo Giacomo Milano entra di potenza in meta, con Shalk Hugo che porta Reggio in vantaggio con la trasformazione.

Gli ultimi dieci minuti del primo tempo sono quasi un monologo rosso sulla metà campo dei tutti neri. Per due volte apre il pallone all’ala e trova il sovrannumero: prima al 34esimo con Santiago Resino dietro ai pali e poi al 40esimo con il numero 12 Giovanni Leituala. Hugo centra entrambe le trasformazioni e le squadre vanno negli spogliatoi sul 21-5.

Nei primi dieci minuti le panchine iniziano a muoversi: Reggio cambia subito gli avanti e un giocatore sulla mediana, Petrarca schiera Lyle all’ottavo minuto e cambia tutta la prima linea.

Il punteggio si muove al 56esimo minuto: fallo del Petrarca e il Reggio chiama la piazzola. Hugo va dentro muove il punteggio aumentando il vantaggio. Il divario cresce, ma la partita non è ancora chiusa e Petrarca costruisce: seguono 10 minuti di battaglia. Dopo una mischia a favore e una touche sui 10 metri “rossi”, Petrarca cerca di sorprendere gli avversari allargando il gioco all’ala con un calcio lungo e arriva l’intercetto del Valorugby che riporta il pallone sui 22 neri.

Al 67esimo Hugo è chiamato nuovamente alla piazzola e sbaglia, per la prima volta nel match. Due minuti dopo ritrova i pali, sempre con un piazzato su un “tenuto” di Lyle: pali ed è 27-5. Esce per Matteo Bianco tra gli applausi e guadagnandosi il titolo di player of the match.

A 4 minuti dalla fine Reggio ci riprova e spinge sui 5 metri del Petrarca ma i tuttineri respingono l’assalto. I giochi sono fatti ed è Valorugby a conquistare la Finale di campionato Soladria serie A élite maschile 2025-26.

IL TABELLINO:

Padova, Stadio “Plebiscito” – martedì 2 giugno 2026, ore 18.15

Finale Campionato Soladria Serie A Élite Maschile 2025/26

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 27-5 (21-5)

Marcatori: p.t.: 16’ m. Scagnolari (0-5), 28’ m. Milano tr Hugo (7-5), 34’ m. Resino tr Hugo (14-5), 40’ m. Leituala tr Hugo (21-5)

s.t.: 56’ cp Hugo (24-5), 69’ cp Hugo (27-5)

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo (70’ Bianco), Casilio (64’ Cuoghi); Sbrocco, Wagenpfeil, Milano (43’ Roura); Du Preez (43’ Portillo), Ruaro (72’ Schinchirimini); Favre (cap.; 51’ D’Amico), Cruz (58’ Silva), Diaz (43’ Brugnara)

All. Violi

Petrarca Rugby: Richman (51’ Jimenez M.); Scagnolari, De Masi (47’ Lyle), Broggin, De Sanctis; Donato, Citton; Halafihi (41’ Galetto), Casolari (62’ Romanini), Nostran (51’ Botturi); Trotta (cap.), Nowlan; Alongi (47’ Barbatti), Zapata (51’ Minervino), Pelliccioli (47’ Pisani)

All. Jimenez

Arb. Gianluca Gnecchi

AA1 Manuel Bottino

AA2 Alberto Favaro

TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: //

Calciatori: Daniel Donato (Petrarca Rugby) 0/1, Schalk Hugo (Valorugby Emilia) 5/6

Note: Giornata piovosa e ventosa. Stadio Plebiscito completamente esaurito per la manifestazione. Spettatori: 7013.

Simecom Player of the match: Schalk Hugo (Valorugby Emilia)

Le parole dei protagonisti:

Diego Galetto – Giocatore Petrarca Rugby

«A parlare è il campo: oggi Valorugby è stato più bravo e si è portato a casa la vittoria. Tutti noi abbiamo dato il massimo, non siamo poi riusciti a concretizzare il nostro lavoro. Un pubblico bellissimo oggi, ci ha fatto molto piacere vedere così tanti tifosi sugli spalti».

Victor Jimenez – Coach Petrarca Rugby

«Siamo partiti molto bene, un bel rugby e mettendo buona pressione sul gioco, poi abbiamo perso, in 15 minuti, il controllo della partita. Fino al risultato di 14 a 5, potevamo recuperare, con la meta allo scadere poi però è stato difficile. Il rugby è fatto di vittorie e sconfitte, lo sport è così. Faccio i complimenti alla squadra per aver lottato, ringrazio tutti i ragazzi che non hanno giocato ma che sono stati fondamentali in questo percorso».

Lucas Favre – Capitano Valorugby Emilia

«Oggi è stato importante essere uniti e forti, dopo i primi 15 minuti iniziali, insieme abbiamo portato a casa una bellissima vittoria. Volevamo essere la miglior versione di noi stessi, volevamo regalare una vittoria alla città, così è stato».

Marcello Violi – Coach Valorugby Emilia

«Ci aspettavamo una partenza forte da parte di Padova, i ragazzi sono stati bravissimi a difendere e poi ad imporsi. Merito di tutto il gruppo, oggi avete visto 23 giocatori, ma noi abbiamo una rosa di 42 ragazzi, fondamentali per questa vittoria. Una vittoria di gruppo, di squadra, di staff. Ringrazio tutto il pubblico venuto a Padova per la partita, per noi questa affluenza ha rappresentato un’altra vittoria. È giusto che ora ci godiamo questa bellissima giornata, l’obiettivo però è essere costanti negli anni».