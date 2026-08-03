Ufficializzato il calendario della Serie A Élite Maschile 2026/27

SERIE A ÉLITE MASCHILE: UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2026/2027

Dieci formazioni ai nastri di partenza il 17 ottobre.

Esordio in trasferta per i Campioni in carica del Valo rugby Emilia a Roma contro le Fiamme Oro.

Il 2 giugno la Finale per l’assegnazione del 96esimo Titolo di Campione d’Italia Assoluto maschile.

1 retrocessione in Serie A maschile 2027/28 al termine della regular season (1 maggio 2027)

Roma – La Federazione Italiana Rugby ha reso noto il calendario della massima divisione nazionale maschile, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre per concludersi il 2 giugno 2027 con la Finale che assegnerà lo Scudetto n. 96.

Sono dieci le squadre ai nastri di partenza. Le prime quattro classificate al termine della regular season, che si concluderà il 1 maggio, accederanno ai play-off. Il doppio turno di semifinale vedrà affrontarsi la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata: andata nel fine settimana del 15/16 maggio 2027, ritorno programmato per il 22/23 maggio2027.

Il Valorugby Emilia, che affronterà la stagione con lo scudetto cucito sulle maglie, esordirà in trasferta a Roma contro le Fiamme Oro. Il Petrarca, finalista della scorsa stagione, farà visita alla Rangers Rugby Vicenza, mentre la Femi-CZ Rugby Rovigo, semifinalista dello scorso anno, ospiterà l’altra semifinalista Rugby Viadana 1970.

La neopromossa Rugby Parabiago 1948 debutterà nella massima divisione maschile in trasferta a Piacenza sul campo dei Sitav Lyons.

Completa il programma della prima giornata la sfida tra Mogliano Veneto Rugby e Biella Rugby Club.

Per la rivincita della finale del 2026 bisognerà attendere il 12 dicembre: Valorugby Emilia – Petrarca Rugby è, infatti, in programma alla sesta giornata del girone di andata.

Questo il calendario completo (gli orari potrebbero variare per esigenze televisive):

1ª Giornata

Andata: 17/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 30/01/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Viadana 1970

Sitav Rugby Lyons – Rugby Parabiago 1948

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Petrarca

Mogliano Veneto Rugby – Biella Rugby Club

2ª Giornata

Andata: 24/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 06/02/2027 (ore 14:30)

Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby

Rugby Parabiago 1948 – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

Biella Rugby Club – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby

3ª Giornata

Andata: 14/11/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 27/02/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – Rugby Parabiago 1948

Rugby Petrarca – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Sitav Rugby Lyons – Rangers Rugby Vicenza

Biella Rugby Club – Valorugby Emilia

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Viadana 1970

4ª Giornata

Andata: 28/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 06/03/2027 (ore 14:30)

Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons

Rugby Parabiago 1948 – Rugby Petrarca

Valorugby Emilia – Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club

5ª Giornata

Andata: 05/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 03/04/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Rugby Petrarca – Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Parabiago 1948

Biella Rugby Club – Rangers Rugby Vicenza

6ª Giornata

Andata: 12/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 10/04/2027 (ore 14:30)

Sitav Rugby Lyons – Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby

Valorugby Emilia – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Viadana 1970

Rugby Parabiago 1948 – Biella Rugby Club

7ª Giornata

Andata: 19/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 17/04/2027 (ore 14:30)

Rugby Petrarca – Fiamme Oro Rugby

Biella Rugby Club – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons

Rangers Rugby Vicenza – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Rugby Parabiago 1948

8ª Giornata

Andata: 16/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 24/04/2027 (ore 15:30)

Fiamme Oro Rugby – Mogliano Veneto Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rangers Rugby Vicenza

Sitav Rugby Lyons – Biella Rugby Club

Rugby Viadana 1970 – Rugby Petrarca

Rugby Parabiago 1948 – Valorugby Emilia

9ª Giornata

Andata: 23/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 01/05/2027 (ore 15:30)

Biella Rugby Club – Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Rugby Viadana 1970 – Sitav Rugby Lyons

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Parabiago 1948

Semifinali: andata il 15/16 maggio; ritorno il 22/23 maggio

Finale: 2 giugno (sede da definire)