"Cara Italia, serve un elettroshock"

Domani il ct azzurro Quesada sveli la formazione che sabato a Genova affronterà l’ Argentina . Nel match alle 12.40. I sudamericani hanno all’attivo 18 vittorie, solo cinque quelle azzurre e un pareggio. L’ultimo successo nel giugno 2008 a Cordoba: 13-12, poi solo sconfitte. Gli azzurri, ancora in ritiro a Torino, dovranno dimostrare di avere assorbito lo shock della sconfitta contro il Sudafrica . Per proiettarci verso il match abbiamo interpellato un mito della Nazionale: Diego Dominguez , 74 presenze in azzurro, ora commentatore tecnico di Sky. Dominguez, a Torino cosa ha osservato? «Il Sudafrica visto in campo può rifilare 40-50 punti a tutti. Ha una rosa fantastica che ha giocato un primo tempo da incorniciare. Gli azzurri invece erano timidi, limitandosi ad guardare gli avversari, perfetti nel gioco al piede e nei punti d’incontro . Mi ha colpito sentire i sudafricani incoraggiarsi tra di loro, specie nella ripresa, quando il tecnico Erasmus ha cambiato sei giocatori, forte anche di avere chiuso il primo tempo con un 45-0 che non dava alcuna speranza agli azzurri. I nuovi arrivati sono stati immediatamente spronati dai compagni di squadra. Sono un gruppo solido anche mentalmente. I migliori al mondo».

Dominguez: "Italia, con l'Argentina serve una sorta di elettroshock"

Avrà pure trovato qualcosa di positivo anche nelle nostre fila? «Meglio senz’altro nel secondo tempo. Peggio non si poteva fare. L’ingresso in campo di Danilo Fischetti, Ross Vintcent e di Manuel Zuliani s’è sentito. Ho trovato molto positivo anche l’atteggiamento di Niccolò Cannone. Di tutto il match salvo solo la mischia chiusa e il numero 8 in seconda linea».

Sabato sarà la volta dell’Argentina, cosa ci si deve attendere? «Ci vuole una sorta di elettroshock. Tenete presente che anche i Pumas le hanno buscate sonoramente dagli Springbok in Argentina, ma in meta ci sono andati più volte».



Lei ha indossato la maglia azzurra dal ’91 al 2003: ricorda qualche sfida con la nazione che le ha dato i natali? «Certo. Il match a Piacenza nel 1998 vinto 23-19. Infilai nell’acca ben 6 calci di punizione. Una giornata fantastica. Sabato sarà una sfida molto sentita da entrambe le formazioni. Gonzalo Quesada è argentino, allena l’Italia, ha inserito tra i convocati anche Domingo Miotti, ex Pumas. Più derby di questo...».

"Non spetta a me dare consigli a Quesada"

Quesada farà molti cambiamenti nel quindici iniziale? «Non spetta a me dare consigli a Gonzalo, da quando allena l’Italia i progressi si sono visti. Penso che Fischetti e Vintcent possano trovare spazio sin da subito. E spero anche si vedere Tommaso Allan, che ha il miglior gioco al piede di tutta la squadra. Io osserverò da bordo campo».



Rimarrà in Italia per tutte le gare di novembre? «Sì. Poi volerò a Cordoba per ritornare in Italia per il Sei Nazioni».