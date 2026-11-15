Italrugby, calcio alla fortuna: è un'Argentina di rimonta

Si poteva vincere? La risposta sta nell’espressione non molto felice di Gonzalo Quesada che ammette davanti alle telecamere di Sky: «Credo più nella squadra che nei giocatori». Considerazione che può essere così tradotta: devono capire che sono una squadra forte. Ma al di là di certe deduzioni, giuste o errate che siano, ieri a Genova gli azzurri non sono ancora una volta riusciti ad imporsi sull’Argentina sul suolo italiano. La vittoria in casa manca da ormai 28 anni. I Pumas saranno pure “brutti, sporchi e cattivi", ma ci hanno sconfitto 19-14, nonostante l’Italia abbia sognato sino alla fine di riuscire negli ultimi minuti ha piazzare la botta vincente. Così non è stato. L’Argentina, senza dubbio più squadra degli azzurri, ha giocatori molto più veloci nelle azioni d’attacco, mentre negli azzurri, se la difesa può andare orgogliosa per la prestazione, non lo si può dire per i trequarti. Un solo esempio: tempo scaduto. Punizione per l’Italia . Discutono per parecchi, troppi secondi se calciare o chiedere la mischia. Decidono per la prima soluzione. Paolo Garbisi calcia in touche ma l’ovale finisce dopo la linea di fondo e non in fallo laterale dove avremmo potuto riprendere il gioco.

La partita

Fischio finale dell’arbitro… E pensare che pochi minuti dopo il fischio d’inizio Monty Ioane era volato in meta. Touche vinta, Varney a Marin, calcetto a seguire e Monty Ioane fa secco sullo sprint Tomas Albornoz. Allan trasforma. Un Italia convinta e sicura metteva in mostra un Manuel Zuliani eccellente, come sempre, come il pilone Simone Ferrari, i nostri avversari un sontuoso Pablo Matera e l’ex Benetton Albornoz. Il pareggio arrivava dal pilone dei veneti Bautista Bernasconi, pochi istanti prima della fine del tempo: 7-7. Nei secondi 40’ sono gli uomini di Contepomi a fare la partita. Vanno a segno con Isgrò, poi con Carreras. Il problema per i Pumas sono due gialli arrivati (al 23’ e al 26’) all’Italia uno (Opoku-Gyamfi 19’); sta di fatto che per pochi minuti in campo i sudamericani erano in campo in 13! Nel finale dopo continui attacchi agli azzurri veniva concessa una meta tecnica portandosi a un passo dalla vittoria. Sfumata anche questa volta, con il finale già raccontato.

Le parole del ct azzurro

Mentre il CT argentino dichiarava che l’Italia ha dominato nel primo tempo per possesso e territorio, ma non era stata in grado di finalizzare, il ct azzurro in conferenza stampa sosteneva che in settimana avevano preparato bene la partita, aggiungendo: «Abbiamo creato le condizioni per battere l’Argentina ma sono deluso perché ci manca qualcosa per essere più concreti. Ci sono state delle situazioni particolari ma non andrò oltre perché mi sono fatto sospendere una volta. Le condizioni per vincere c’erano tutte, non le abbiamo sfruttate. Almeno in parte abbiamo riscattato la partita di una settimana fa contro il Sudafrica, ora una settimana per preparare un match contro le Fiji». Manuel Zuliani al quale è stato assegnato il premio “Combattività Marco Bollesan” non nascondeva la delusione: «Finire in questo modo è triste, anche se dopo due mete subite ci siamo ricompattati». Gli azzurri sono partiti immediatamente per Udine, dove tra una settimana ci tocca il terzo match con Fiji, stessa sfida che con ogni probabilità si ripeterà anche a Twickenham, nell’ultima settimana di novembre, quando sono in programma le finali del torneo.