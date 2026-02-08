L’Italia dei duri, Scozia ko: "Vinto dall’inizio alla fine"

È durata 85’. È stata una lotta, uno scontro fisico, un corpo a corpo, ma alla fine l’Italia porta a casa la vittoria contro la Scozia 18-15. Gli ultimi 5 minuti sono stati un massacro con gli highlander palla in mano che avanzano, 40 fasi di attacco all’arma bianca, con gli azzurri che difendevano a denti stretti, riuscendo a farli indietreggiare, bravi tra l’altro a non commettere falli. Al fischio finale di un match vissuto quasi tutto