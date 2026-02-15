Tuttosport.com
Italia, così fa male: il caso della meta tolta che è costata la vittoria in Irlanda. "All'Inghilterra..."  

Negata agli azzurri una giocata che poteva ribaltare direzione e finale di gara a Dublino: cos'è successo
Walter Brambilla
1 min
Sei NazioniItaliaIrlanda

Perdere così fa male. Molto male. L’Italia esce sconfitta dall’Aviva Stadium di Dublino 20-13 in un match che ci ha visto all’altezza di una squadra che solo due anni fa chi aveva battuto per 36-00, non lasciandoci neppure respirare per tutti gli 80’ minuti della partita. Ieri

