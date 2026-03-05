Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sei Nazioni, Quesada: "Abbiamo un chiaro obiettivo. Inghilterra? Sicuramente non hanno..."

Il tecnico dell'Italia del rugby ha parlato in vista della gara che vedrà gli Azzurri affrontare la nazionale inglese all'Olimpico
2 min
RugbySei NazioniItalia
Sei Nazioni, Quesada: "Abbiamo un chiaro obiettivo. Inghilterra? Sicuramente non hanno..." © LAPRESSE

"Non so il perché delle difficoltà dell'Inghilterra, sicuramente non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano nonostante abbiano fatto anche tante cose buone fin qui. Noi però siamo consapevoli della loro forza e delle loro qualità, vengono qui per far vedere veramente chi sono". Lo ha detto il ct della nazionale di rugby, Gonzalo Quesada, nella conferenza stampa in vista del match del Sei Nazioni contro gli inglesi, in programma sabato all'Olimpico. "Noi siamo tornati ad allenarci domenica e la prima seduta è stata di super qualità - ha aggiunto il ct -. Sono fiducioso che i ragazzi siano pronti per fare una bella partita".

Quesada: "Siamo in crescita, ma loro restano favoriti"

Il tecnico argentino ha poi aggiunto in merito alla gara che vedrà la Nazionale italiana affrontare l'Inghilterra sabato 7 marzo allo Stadio Olimpico: "La grande forza di questo gruppo è la squadra. Siamo in un chiaro percorso di crescita, ma loro restano favoriti. Noi come obiettivo abbiamo quello di esser costanti, siamo quelli che hanno messo di più in difficoltà la Francia, che ha fatto una grande partita in Irlanda. Vogliamo essere costanti e andremo all'Olimpico con questo in testa, senza farci distrarre da altro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sei Nazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS