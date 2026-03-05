Sei Nazioni, Quesada: "Abbiamo un chiaro obiettivo. Inghilterra? Sicuramente non hanno..."

"Non so il perché delle difficoltà dell'Inghilterra, sicuramente non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano nonostante abbiano fatto anche tante cose buone fin qui. Noi però siamo consapevoli della loro forza e delle loro qualità, vengono qui per far vedere veramente chi sono". Lo ha detto il ct della nazionale di rugby, Gonzalo Quesada, nella conferenza stampa in vista del match del Sei Nazioni contro gli inglesi, in programma sabato all'Olimpico. "Noi siamo tornati ad allenarci domenica e la prima seduta è stata di super qualità - ha aggiunto il ct -. Sono fiducioso che i ragazzi siano pronti per fare una bella partita".