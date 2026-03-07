Tuttosport.com
Sei Nazioni, Italia leggendaria! Inghilterra sconfitta per la prima volta nella storia

Clamoroso all'Olimpico, gli azzurri del rugby battono gli inglesi in un Olimpico strapieno e scrivono una pagina indelebile della nostra palla ovale
2 min
Sei Nazioni, Italia leggendaria! Inghilterra sconfitta per la prima volta nella storia © ANSA

L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 nel match disputato all'Olimpico di Roma e valido per la 4a giornata del Sei Nazioni. E' la prima volta che gli azzurri battono l'Inghilterra. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Due mete a testa: per l'Italia di Menoncello (primo tempo) e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck entrambe nei primi 40'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori.

Le parole di Menoncello

"E' stata una partita durissima, ancora non ci credo sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento, dedico questa vittoria alla mia famiglia. Dal 50' finale c'è stata un po di confusione ma siamo riuscuti a concretizzare le opportunità nella nostra metà campo". Così a Sky Sport Tommaso Menoncello, tre quarti centro dell'Italia nominato 'man of the match' nella storica vittoria contro l'Inghilterra all'Olimpico, nella penultima giornata del Sei Nazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

