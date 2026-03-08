Tuttosport.com
L'Italia del rugby batte l'Inghilterra e vola negli ascolti su TV8 e Sky

La prima storica vittoria contro i maestri dopo 32 sconfitte è stata seguita da 586 mila spettatori medi complessivi in total audience
1 min
italia sei nazioni sky
L'Italia del rugby batte l'Inghilterra e vola negli ascolti su TV8 e Sky© ANSA
TORINO - Ottima performance per la partita del Guinness Six Nations di rugby Italia-Inghilterra, in diretta ieri su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. L’evento, che ha regalato alla Nazionale di Gonzalo Quesada la prima storica vittoria contro gli inglesi, dopo 32 sconfitte, è stato seguito da 586 mila spettatori medi complessivi in total audience* (Sky+TV8). Il prepartita, in onda dalle 17 su Sky Sport Uno e TV8, ha fatto registrare 219 mila spettatori medi, mentre lo studio postpartita su Sky Sport Uno ha totalizzato 115 mila spettatori medi.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

