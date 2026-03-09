Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Capello e Russell Crowe! “Italia, grazie dei brividi”

Don Fabio nel 1973 segnò la rete della prima vittoria in Inghilterra: “Bravi ragazzi, non ve lo scorderete mai”. L’ex “Gladiatore”: “Una vittoria bellissima”
Walter Brambilla
1 min
RugbySei NazioniItalia
Capello e Russell Crowe! “Italia, grazie dei brividi” © Getty Images

Sabato 14 marzo si decide tutto. Chi vince il Trofeo ovale più antico del mondo e se per l’Italia, che chiude il Sei Nazioni a Cardiff contro il Galles, sarà il miglior risultato di sempre, da quando i signori del mondo ovale ci hanno aperto le porte nel 2000. Due anni fa, l’Italia per la prima volta guidata da Gonzalo Quesada, mise a referto due vittorie e un pareggio a Lilla contro la Francia (13 -13), un

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS