Pronostico Cruzeiro-Vasco, per le quote è match da 1

Nel 2019 l'amara retrocessione del Cruzeiro, nel 2020 quella del Vasco. Le due formazioni sono prossime ad un'importante sfida che mette in palio punti per la promozione nel massimo campionato brasiliano.

Cruzeiro-Vasco, fai il tuo pronostico

Il Vasco ha perso le ultime sette trasferte

Il Cruzeiro sta dominando il campionato e per la promozione manca solo la matematica. Per la capolista il prossimo impegno è contro il Vasco, che deve invece difendere il suo quarto posto, l'ultimo utile per la promozione in massima serie.

La "Raposa" sembra inarrestabile, specie in casa dove ha messo insieme 13 vittorie e 2 pareggi facendo incetta di clean sheet: 25 gol segnati e solo 4 subiti.

Il Vasco nelle ultime sette trasferte non ha mai portato a casa punti e non sembra davvero questa l'occasione adatta per invertire questa tendenza a dir poco negativa.

Per le quote il Cruzeiro parte inevitabilmente favorito, il segno 1 vale mediamente 1.70. Si può ragionare anche sulla combo 1X più Under 3,5 visto che le due squadre tendono a chiudere i loro incontri con pochi gol.