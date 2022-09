Nations League, il pronostico di Italia-Inghilterra

Quinta giornata del gruppo 3 di Nations League ( Lega A ). In vetta c’è la sorprendente Ungheria di Marco Rossi con 7 punti mentre, altrettanto sorprendentemente, in coda c’è l’ Inghilterra di Southgate che rischia la retrocessione in Lega B . L’ Italia è al terzo posto dopo il poker di gare disputate nel mese di giugno. Gli Azzurri avevano debuttato con un pareggio per 1-1 in casa con la Germania per poi battere 2-1 l’ Ungheria . Lo 0-0 a Wolverhampton con gli inglesi era maturato al termine di una prova confortante da parte degli uomini di Mancini , che però hanno incassato un pesante 2-5 nel quarto impegno sul campo della Germania . Il cammino dei Tre Leoni nel torneo è stato a dir poco deludente se si pensa che quello di Kane (su rigore) contro la Germania è stato l’unico gol fin qui messo a segno. Lo 0-4 casalingo con l’ Ungheria , che aveva vinto anche la gara d’andata con gli inglesi, è stato il punto più basso della gestione Southgate .

Fai ora i tuoi pronostici!

Goal in vista al Meazza

A Milano gli Azzurri dovranno comunque tenere alta la guardia contro una Nazionale che vorrà conquistare un risultato positivo contro quella che l’ha “giustiziata” nell’atto finale di Euro 2020. Negli ultimi quattro scontri diretti tra le due nazionali è sempre uscito il pareggio (al 90’). Per le quote è in vista un altro match all’insegna dell’equilibrio in cui comunque dovrebbe vedersi almeno un gol per parte. L’esito Goal vale mediamente 1.80 mentre uno score con minimo due, massimo quattro reti totali (Multigol 2-4) è offerto a 1.50. Volendo spaziare su altre tipologie di scommessa del tipo “combo”, si può provarne una a base di Multigol. Ad esempio: Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 1-3 permette di raddoppiare la posta. Per centrare questo tipo di opzione servono uno o due reti dell’Italia e l’Inghilterra che va a segno almeno una volta ma non più di tre.