Germania-Ungheria, il pronostico del match

Probabilmente non erano in molti a credere che, al penultimo turno della fase a gironi della Nations League, nel gruppo 3 della League A, potesse essere l’Ungheria a guidare la classifica con un punto di vantaggio sulla Germania e due sull’Italia. E, soprattutto, che l’Inghilterra recitasse il ruolo del fanalino di coda con due soli punti conquistati in quattro partite. Eppure le cose stanno così anche se la quinta giornata potrebbe cambiare le cose. La Germania riceve infatti l’Ungheria in quello che, alla fine, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per il primato. Alla nazionale magiara potrebbe bastare anche un pareggio (visto che poi giocherebbe l’ultimo match, in casa, contro l’Italia. Ai tedeschi serve invece la vittoria per effettuare il sorpasso, conquistare la vetta e cercare poi di tenersela stretta anche nell’ultimo impegno contro l’Inghilterra. Un impegno che, in caso di successo tedesco contro l’Ungheria, si giocherebbe anche con la certezza che la nazionale dei “Tre Leoni” non potrebbe più agguantare la vetta.