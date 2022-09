Quote Italia-Inghilterra, quanto vale il gol di Bonucci

Gioca gratis la schedina di Nations League con Italia-Inghilterra e vinci i premi in palio!

Barella segna di destro? Scopri la quota

In una partita del genere serve gente con personalità e Roberto Mancini non dovrebbe rinunciare a uomini chiave come Bonucci e Barella. Il difensore della Juventus vuole lasciarsi alle spalle il periodo poco felice in campionato, stesso discorso per il nerazzurro che a Udine ha dimostrato di avere il piede caldissimo.

Chissà che uno di loro non possa finire sul tabellino marcatori di Italia-Inghilterra. Una rete di Bonucci in qualsiasi momento del match vale 10 volte la posta mentre un sigillo di Barella si gioca a 8.

In quota anche un gol del centrocampista su calcio di punizione (come contro l'Udinese), una scommessa da 25 volte la puntata. Per chi "si accontenta" dell'opzione "Barella segna di destro" l'offerta è pari a 9.