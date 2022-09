Pronostici Nations League, la Spagna di Morata è favorita sulla Svizzera

Nations League, fai il tuo pronostico su Spagna-Svizzera

Pronostico di tipo "combo"

Impresa sulla carta impossibile per la nazionale allenata da Yakin. Spagna superiore e imbattuta in casa da quasi quattro anni pieni (2-3 con l’Inghilterra in Nations League). Oltretutto, le Furie Rosse hanno raggiunto la finale della scorsa edizione di Nations League, sconfitte solo da una grande Francia. L’obiettivo minimo di Morata e compagni è ripresentarsi alle Finals per provare a riscrivere un finale diverso.

Per le quote pochi dubbi sul segno 1 finale, offerto mediamente a 1.45 contro il 7 previsto per il successo della Svizzera.

Negli ultimi sei precedenti tra le due nazionali è sempre uscito l’Under 2,5 e in quattro di questi gli elvetici hanno realizzato una rete. I bookie ritengono poco probabile l’esito Goal, proposto a 2.05 a fronte di un No Goal piazzato a 1.70.

Volendo guardare in altre direzioni occhio alla combo Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite, offerta mediamente a 1.95.