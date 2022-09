Slovenia-Norvegia, il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Scandinavi imbattuti nel gruppo 4

La Norvegia a differenza della Slovenia è imbattuta da sei partite consecutive (amichevoli comprese). La compagine scandinava dopo aver battuto Slovacchia e Armenia (rispettivamente per 2-0 e 9-0) ha conquistato ben 6 punti su 6 nelle prime due trasferte di questa competizione (1-0 contro la Serbia e 2-1 in Svezia) e 4 nelle successive due gare disputate davanti al proprio pubblico. Nel girone d’andata il confronto tra le due Nazionali è terminato a reti bianche (0-0) ed è stato l’unico in cui il “bomber” Erling Haaland non è riuscito a trovare la via del gol. La possibilità che l’attaccante norvegese riesca a mettere la sua firma sul tabellino dei marcatori è in lavangna a 1.87 mentre l’ipotesi “Haaland primo marcatore” moltiplica la posta per 3.45. Per le quote la Norvegia parte favorita a 1.96 mentre l’1 è proposto a 3.90. Per non correre troppi rischi si può provare la “combo” X2 più Multigol 2-4.