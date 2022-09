Galles-Polonia, c'è aria di Goal a Cardiff

Il programma della sesta giornata del gruppo 4 della Lega A non prevede soltanto Olanda-Belgio . Al " Cardiff City Stadium " va in scena il confronto tra il Galles , ultimo, e la Polonia penultima. I "Dragoni" nell'ultima partita disputata hanno alzato bandiera bianca sul campo del Belgio (2-1) mentre i biancorossi hanno perso per 2-0 in casa contro l' Olanda .

L'ultimo precedente tra le due Nazionali è datato 1 giugno 2022 ed è terminato 2-1 per la Polonia. In quest'occasione le quote sorridono leggermente per il Galles (il segno 1 vale mediamente 2.50 mentre il "2" si gioca a 2.70) che però, come già accaduto nelle precedenti cinque gare di Nations League, potrebbe subire almeno un gol. L'esito che prevede entrambe le squadre a segno al novantesimo paga circa 1.80 mentre la multichance "X o Goal" è offerta a 1.50.