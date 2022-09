Nations League, quote e pronostico di Olanda-Belgio

Nations League , big match in programma ad Amsterdam . La sesta e ultima giornata del gruppo 4 della Lega A mette a confronto l' Olanda e il Belgio . La classifica al momento vede gli " Orange " primi con 13 punti mentre i " Diavoli Rossi ", secondi, inseguono a quota 10. Il distacco che si è venuto a creare tra le due Nazionali è dovuto al risultato maturato nel corso della prima giornata, a Bruxelles l'ultimo testa a testa tra le due compagini è terminato 4-1 in favore dell' Olanda .

Belgio, serve la vittoria

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte di un'Olanda (il segno 1 è in lavagna a circa 2.40) che dopo aver fatto registrare degli ottimi risultati nelle prime 5 giornate proverà a chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi. Gli "Orange" non hanno ancora mai perso e dopo aver battuto appunto per 4-1 il Belgio sono riusciti a conquistare i tre punti anche contro il Galles, sia all'andata (2-1 in trasferta) che al ritorno (3-2 in casa), e la Polonia (2-0 a Varsavia). Da segnalare poi il pareggio centrato sempre contro la Polonia (2-2) a Rotterdam.

Il Belgio dal canto suo è reduce da 4 risultati utili consecutivi nei quali è riuscito a mettere a segno la bellezza di 10 reti. I "Diavoli Rossi" sono costretti a vincere per cercare di raggiungere il primo posto, interessante la "combo" Goal più Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.