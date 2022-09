Austria-Croazia, sfida con quote equilibrate

All' Ernst Happel Stadion di Vienna va in scena il confronto tra l' Austria e la Croazia . La Nazionale allenata da Rangnick nella precedente partita disputata in Nations League ha perso per 2-0 contro la Francia . I " Blues " nonostante siano riusciti a segnare soltanto nel secondo tempo hanno creato grossi problemi alla difesa austriaca anche nella prima frazione di gara. La Croazia con il 2-1 inflitto alla Danimarca invece ha fatto registrare la terza vittoria consecutiva.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il successo dell'Austria è in lavagna mediamente a 2.85 mentre il segno 2 è offerto a circa 2.40. Entrambe le Nazionali, posizionate agli estremi della classifica del gruppo 1 della Lega A, per motivi differenti cercheranno di conquistare i tre punti, il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.77.