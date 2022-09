Inghilterra-Germania, il pronostico sul Goal/No Goal

Nel gruppo 3 della Lega A di Nations League l'Inghilterra è ultima con due punti e aritmeticamente retrocessa in Lega B. La nazionale di Southgate chiude la fallimentare avventura nel torneo contro la Germania (6 punti) che al massimo può terminare al secondo posto scavalcando l'Italia di Mancini ma nulla più.

Inghilterra-Germania, fai il tuo pronostico

Segnano entrambe? Scopri la quota

Un solo gol segnato su rigore in cinque partite: sembra San Marino e invece è la disastrosa Inghilterra di Southgate, inghiottita dalla Lega B a suon di prestazioni inconcludenti.

La Germania dopo il bel successo per 5-2 sull'Italia è mancata nell'appuntamento cruciale contro l'Ungheria, venerdì scorso. I tedeschi hanno sempre subìto almeno un gol in questa Nations League e potrebbero incassare una rete anche a Londra dove l'Inghilterra proverà quanto meno a chiudere dignitosamente il suo percorso.

In in match di fatto senza posta in palio è sconsigliabile scegliere un segno. Meglio orientarsi sul Goal, offerto mediamente a 1.80: quota conveniente.