Pronostico Montenegro-Finlandia, sfida con quote equilibrate

Partita che ha significato solo per gli scandinavi che devono evitare l'onta della retrocessione in Lega C di Nations League

25 . 09 . 2022 21:48 2 min MontenegroFinlandiapronostico

© EPA

Oltre a Romania-Bosnia l'altra gara della sesta e ultima giornata del gruppo 3 (Lega B di Nations League) è Montenegro-Finlandia. Sfida dal pronostico incerto tra due nazionali tagliate fuori dalla corsa al primo posto. Nations League, fai i tuoi pronostici sulle gare delle Schedine! Occhio al Multigol Casa 1-2 Il Montenegro non può più agguantare la Bosnia ma neanche retrocedere: in caso di arrivo a pari punti con la Romania avrebbe il vantaggio degli scontri diretti. La Finlandia per evitare il rischio di essere sorpassata dalla Romania deve vincere questo incontro mentre in caso di sconfitta a Podgorica, e di contemporaneo pareggio o vittoria rumena con la Bosnia, sarebbe condannata alla retrocessione. Sia Montenegro che Finlandia hanno segnato sei gol a testa nel torneo (non molti) e all'andata Pukki e compagni vinsero 2-0. Partita dall'esito a dir poco incerto e anche le quote non permettono di assegnare il ruolo di favorita a una delle due selezioni. Come pronostico si può provare l'opzione Multigol Casa 1-2 ipotizzando che il Montenegro possa segnare minimo uno, massimo due gol a quota 1.55. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutte le news di Scommesse

