Corinthians-Atletico Go, pronostico 1X2 e risultato esatto

Uno dei match validi per il 28° turno del campionato brasiliano è Corinthians-Atletico Go . Una sfida dal pronostico a senso unico a giudicare dalle quote .

Brasileirao, fai i tuoi pronostici sulle partite del 28° turno

Corinthians favorito, scopri la quota del segno 1

Match da vincere a tutti i costi per il Corinthians, il cui obiettivo è chiudere tra le prime quattro e qualificarsi per la fase a gironi di Copa Libertadores. Il bottino attuale è di 44 punti, esattamente il doppio rispetto all'Atletico Goianiense (Go) che è penultimo ed è reduce da 4 ko di fila.

Nel Brasileirao vincere in trasferta non è facile per nessuno, lo sa bene anche l'Atletico Go che eccezion fatta per il lampo (a giugno) in casa della Fluminense ha poi racimolato solo 4 pareggi nelle restanti 12 trasferte.

Basta e avanza per assegnare i galloni di favorito al team di casa: per le quote l'1 del Corinthians vale 1.50. Capitolo risultato esatto: occhio all'opzione multipla: "2-0/2-1/3-0/3-1" in lavagna a 2.15.