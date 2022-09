Pronostici Brasileirao, l'analisi di Atletico Mineiro-Palmeiras

Atletico Mineiro-Palmeiras, fai il tuo pronostico

Palmeiras ancora imbattuto in trasferta

Come arrivano le due squadre all'appuntamento? ll Palmeiras ha risolto un match complicato contro il Santos vincendo 1-0 e mantenendo saldamente la vetta del campionato con un +8 sull'Internacional. L'Atletico Mg invece ha deluso perdendo 1-0 in casa del modesto Avai.

Da segnalare che il Palmeiras è rimasta l'unica squadra ancora imbattuta in trasferta nel Brasileirao (7 vittorie e 6 pareggi) mentre in casa non vince in campionato da ben tre mesi.

Per avere un quadro ancora più completo della situazione può essere utile mettere in rilievo i sei Under 2,5 di fila collezionati dall'Atletico. Inoltre, i tre precedenti stagionali tra le due compagini (uno in campionato e gli altri due in Copa Libertadores) sono tutti terminati in parità.

A proposito di Under 2,5, è questo uno degli esiti ritenuti più probabili dalle quote. Un match con massimo due reti vale 1.60 mentre l'Over sale a 2.20. Strano ma vero, Atletico Mineiro favorito a 2.25, un'altra X si gioca a 3.10 mentre il blitz della capolista paga mediamente 3.20.

Almeno una porta inviolata? L'ipotesi No Goal è in lavagna a 1.80.