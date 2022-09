Liga Profesional, il pronostico di Barracas Central-Gimnasia La Plata

Liga Profesional, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma

Opzione Multigol Casa 1-2: scopri la quota

Il Barracas Central dopo 21 partite giocate ha 9 punti in meno rispetto all'undici di La Plata ma può contare su un valido alleato: il fattore campo. Due statistiche a supporto: il Barracas nel suo stadio ha conquistato 20 dei suoi 27 punti in classifica e anche il Gimnasia di Gorosito è squadra "casalinga", solo 13 i punti ottenuti in trasferta contro i 23 racimolati nel suo fortino.

Le quote del match sono a dir poco equilibrate e (non è una novità) l'Under 2,5 è ritenuto più probabile dai bookie rispetto all'Over. Solo 7 i gol segnati fuori casa dal Gimnasia in 11 partite, il Barracas pur senza fare sfracelli al "Claudio Fabian Tapia" è rimasto a secco di gol solo col Racing Club (0-0).

Con questi dati a disposizione si può ipotizzare un esito "Multigol casa 1-2" e a ruota la doppia chance 1X.