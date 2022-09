Quote Juve-Bologna, bianconeri favoriti

In questa prima parte di stagione era lecito aspettarsi qualcosa di più dalla Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri non vince da tre partite consecutive, dopo il 2-0 inflitto allo Spezia sono arrivati due pareggi con Fiorentina (1-1) e Salernitana (2-2) e una sconfitta con il Monza (1-0). Nelle prime tre giornate di campionato invece la "Vecchia Signora" ha vinto per 3-0 contro il Sassuolo e pareggiato prima con la Sampdoria (0-0) e poi con la Roma (1-1).