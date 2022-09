Quota Vlahovic gol in Juve-Bologna

Il match della domenica sera dell’ottavo turno di Serie A vede la Juventus affrontare il Bologna per quello che è diventato, alla luce degli ultimi risultati della formazione bianconera, un incontro delicatissimo per Massimiliano Allegri e i suoi giocatori. Sulla carta la “Vecchia Signora” parte favorita e, ancora una volta, c’è grande attesa per le giocate e, sperano i tifosi dello “Stadium”, le reti di Vlahovic.