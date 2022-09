Pronostici Serie B, una "doppia possibilità" per Modena-Reggina

Modena-Reggina, fai il tuo pronostico

X primo tempo o X finale, scopri la quota

Il Modena ha solo 3 punti all'attivo, quelli conquistati con una prova convincente contro la Ternana (4-1). Di certo non facile il calendario dei "Canarini" che si sono dovuti arrendere a squadre del calibro di Frosinone, Cagliari, Brescia e Genoa. L'ostacolo amaranto si inserisce nel novero delle "big" ma in partita secca, specie dopo una sosta, può succedere di tutto.

In divario tra le due squadre come detto è evidente in classifica ma non in lavagna. Anzi, per le quote è addirittura il Modena a partire col muso davanti. L'1 vale di media 2.50 contro il 2.90 previsto per la vittoria di Menez e compagni. Il pareggio, mai centrato finora dalle due compagini, rende 3.10 volte la posta.

Partendo proprio da quest'ultimo spunto statistico si può provare un esito "Multichance": X 1° tempo o X finale", a quota 1.55. La Reggina, infatti, non ha ancora mai regalato il segno X anche a metà gara.