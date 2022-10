Atalanta-Fiorentina, la "Viola" può andare a segno

In Serie A è giunto il momento di assistera alla sfida tra l'Atalanta e la Fiorentina. La "Dea" con 11 gol realizzati e soltanto 3 subiti ha fatto registrare cinque vittorie e due pareggi nelle prime sette giornate di campionato. La squadra allenata da Gasperini in casa ha vinto soltanto contro il Torino (3-1) ma se si prendono in considerazione anche i pareggi interni ottenuti con il Milan (1-1) e la Cremonese (1-1) si nota subito che i nerazzurri davanti al proprio pubblico non hanno mai subito gol nella prima frazione di gara.