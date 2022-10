Pronostico Inter-Barcellona, Lautaro sfida Lewandowski

L'Inter è reduce da una brutta sconfitta da digerire, quella in campionato contro la Roma di Dybala. I nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a ripartire martedì sera contro una super squadra, il Barcellona di Lewandowski. Match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

La sfida del Meazza è fondamentale per il secondo posto del girone C di Champions dove Inter e Barcellona (entrambe sconfitte dal Bayern capolista) hanno 3 punti dopo le prime due giornate.

In Liga il Barcellona ha vinto sei gare pareggiandone una e si sta dimostrando squadra solida avendo subito un solo gol (in trasferta dalla Real Sociedad). Impatto devastante per Lewandowski, il pericolo numero uno per la retroguardia nerazzurra che di per sé non sta dando le dovute garanzie in questa prima parte di stagione.

Per le quote gli spagnoli usciranno dal Meazza con i tre punti in tasca, il segno 2 vale 1.80 mentre l'1 nerazzurro paga circa quattro volte la posta. Dunque pronostico favorevole al Barcellona anche se la gara potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto.

Occhio all'opzione X primo tempo o X finale, in lavagna a 1.70.