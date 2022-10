Scommesse Champions League, il pronostico di Ajax-Napoli

Per le quote olandesi favoriti ma gli azzurri sono in forma smagliante e puntano ad uscire da Amsterdam con almeno un punto in tasca

03 . 10 . 2022 21:27 2 min ajaxnapoliChampions

© ANSA

Contro il Torino è stato bello di giorno, ora dovrà essere - come spesso gli accade di questi tempi - bellissimo di notte. Il Napoli di Spalletti gioca la sua terza partita del girone di Champions in casa dell'Ajax, che dopo i primi 180' ha tre punti contro i sei della banda partenopea. Ajax-Napoli, indovina il risultato e vinci i premi in palio Napoli imbattuto ad Amsterdam, scopri la quota della doppia X2 Il Napoli sbarca ad Amsterdam con sei vittorie di fila e una grande consapevolezza dei suoi mezzi. Il 3-1 al Torino, costruito con un super primo tempo, dimostra che il collettivo azzurro è in grado di sopperire anche ad assenze pesanti come quella di Osimhen. Di fronte gli azzurri avranno una squadra che nelle ultime tre partite ha perso due volte (una delle quali in casa del Liverpool in extremis) e pareggiato una. Sempre però con una costante: almeno un gol segnato. Un dato di cui Spalletti sarà senza dubbio a conoscenza. Le quote vedono davanti gli olandesi nell'1X2 finale, l'1 vale mediamente 2.20 mentre il 2 è bancato al triplo della posta. Visto lo stato di forma del Napoli, e in considerazione del fatto che l'Ajax giocando all'attacco può lasciare spazi invitanti per Kvaratskhelia e compagni, si può provare la doppia chance X2. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Inter, Onana col Barça Pronostici Premier League Tutte le news di Scommesse

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi