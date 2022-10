Pronostico Liverpool-Rangers, Salah possibile marcatore

Fase a gironi di Champions League , dopo le prime due gironate il Liverpool si trova al secondo posto del gruppo A. I " Reds " con il 2-1 ottenuto contro l' Ajax sono riusciti a riscattare parzialmente il ko subito all'esordio sul campo del Napoli (4-1). Salah e compagni ora contro i Rangers hanno tutte le carte in regola per vincere ancora.

La compagine scozzese, finalista dell'ultima edizione di Europa League, in Champions è reduce da una doppia sonora sconfitta con Napoli (3-0) e Ajax (4-0).

Le quote sorridono ai "Reds"

Nonostante il Liverpool non abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione (soltanto due vittorie nelle prime 7 gare di Premier League) per le quote non sembra esserci partita, il successo dell'undici di Klopp è in lavagna solamente a 1.15. Un possibile marcatore? Salah paga circa 1.70, la "combo" che lega il segno 1 ad un gol del fuoriclasse egiziano è proposta a 1.95.