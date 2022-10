Real Madrid-Shakhtar, il pronostico del match

Champions League , al " Santiago Bernabeu " va in scena il confronto tra le uniche due squadre rimaste imbattute nel gruppo F . Il Real Madrid , primo, con cinque reti all'attivo e nessuna al passivo ha vinto senza grossi problemi sia contro il Celtic (3-0) che contro il Lipsia (2-0) mentre lo Shakhtar , secondo, dopo aver battuto all'esordio il Lipsia (4-1) non è riuscito poi a ripetersi contro il Celtic (1-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

Le quote pendono dalla parte del Real Madrid

A differenza di quanto fatto intravedere in campionato (7 gol subiti in 7 match) il Real Madrid in Champions League sembra aver chiuso la propria porta a chiave. La squadra allenata da Carlo Ancelotti in casa parte con i favori del pronostico. Il segno 1, che farebbe volare i "Blancos" a più cinque sulle inseguitrici, è in lavagna solamente a 1.15. Benzema e compagni in quattro delle precedenti cinque gare di Champions disputate al "Bernabeu" hanno realizzato sempre almeno due gol.

Le due compagini si sono affrontate anche nella passata edizione del torneo, in Ucraina il match è terminato 5-0 per il Real mentre a Madrid gli spagnoli si sono imposti "solamente" per 2-1. In questa sfida la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 3-5 è offerta mediamente a 1.77.