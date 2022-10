Champions League, il pronostico di Benfica-Psg

La classifica del gruppo H di Champions League parla chiaro, Psg e Benfica dopo le prime due giornate hanno sei punti di vantaggio sulla Juventus e sul Maccabi Haifa . La sfida tra le prime due della classe va in scena al " da Lu z" di Lisbona , le " Aquile " nell'ultima partita casalinga disputata in Europa hanno battuto per 2-0 il Maccabi Haifa mentre in campionato hanno fatto registrare quattro vittorie su quattro contro Maritimo (5-0), Vizela (2-1), Ferreira (3-2) e Arouca (4-0).

In questa prima parte di stagione il Psg ha sempre conquistato i tre punti in trasferta. In Champions ha centrato il successo al "Sammy Ofer Stadium" di Haifa (3-1) mentre il Ligue 1 ha vinto, segnando la bellezza di 19 gol, contro Lione (1-0), Nantes (3-0), Tolosa (3-0), Lille (7-1) e Clermont (5-0).

Psg, occhio ai marcatori

Le quote pendono dalla parte del Psg, il segno 2 paga mediamente 1.75 mentre l'1 portoghese è in lavagna a circa 4.20. Il club francese dovrebbe scendere in campo con il tridente formato da Messi (un gol del fuoriclasse argentino si gioca a circa 2.25), Neymar (una rete del brasiliano è offerta a 2.50) e Mbappé (il francese a segno è un'opzione che paga doppio), l'Over 1,5 Ospite si può prendere in considerazione. Ok il Goal al triplice fischio dell'arbitro.