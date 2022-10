Omonia-Manchester United, le quote sorridono ai "Red Devils"

Battere l' Omonia in Europa League per dimenticare il prima possibile la sconfitta subita nel derby di Premier contro il City (6-3), questo è l'obiettivo di un Manchester United che non ha di certo iniziato la stagione nel migliore dei modi. I " Red Devils " sono sesti in campionato e nel gruppo E di Europa League occupano il secondo posto alle spalle della Real Sociedad .

"Red Devils" favoriti, scopri il pronostico

Bruno Fernandes e compagni nelle prime due partite disputate in questa competizione hanno sempre fatto registrare il No Goal e l'Under 2,5, alla sconfitta subita all'esordio contro la Real Sociedad (1-0) ha fatto seguito il successo esterno contro lo Sheriff Tiraspol (2-0).

L'Omonia invece è reduce da un doppio ko e in entrambe le occasioni, a differenza dello United, ha centrato almeno uno dei due esiti opposti , semplice Over 2,5 in casa contro lo Sheriff (3-0) e addirittura "Goal più Over 2,5" sul campo della Real Sociedad (2-1).

Le quote pendono nettamente dalla parte dei "Red Devils", la "combo" 2 più Over 2,5 moltiplica la posta per circa 1.70. Il Multigol Ospite 2-4 invece paga mediamente 1.47.