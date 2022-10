Pronostico Sturm Graz-Lazio, in lavagna l'Aquila prende quota

Niente cali di tensione e testa allo Sturm Graz. La Lazio di Sarri gioca la sua terza gara in Europa League per dimostrare che l'Aquila vera è quella che ha ghermito senza pietà il Feyenoord e non quella spaesata vista col Midtjylland (1-5). In questo girone le quattro squadre citate sono tutte a tre punti: dunque, tutto apertissimo in ottica passaggio del turno.