Hearts-Fiorentina, ok la "combo" X2 più Multigol 2-4

La squadra allenata da Vincenzo Italiano con una sconfitta rischierebbe di compromettere il passaggio alla fase successiva del torneo. Jovic e compagni nelle prime due gare di Conference League hanno fatto registrare un pareggio all'esordio contro l'RFS (1-1) e una sconfitta nella partita successiva contro il Basaksehir (3-0).

Gli ultimi risultati presenti nel ruolino di marcia interno degli Hearts lasciano uno spiraglio aperto alla vittoria della "Viola". Gli scozzesi dopo aver perso per 1-0 in League Cup contro il Kilmarnock hanno fatto registrare la sconfitta anche con il Basaksehir (4-0) in Conference League e contro i Rangers (4-0) in campionato.

Il successo della Fiorentina è proposto mediamente a 1.45 mentre la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-4 vale circa 1.65.