Sassuolo-Inter, ecco il pronostico

Serie A , l' Inter dopo aver battuto il Barcellona in Champions League per 1-0 va a caccia di conferme sul campo di un Sassuolo reduce dal successo interno contro la Salernitana per 5-0. La squadra allenata da Simone Inzaghi nella precedente trasferta disputata in campionato ha perso per 3-1 contro l' Udinese , una sconfitta che ha fatto seguito al ko subito contro il Milan (3-2) e quello subito all'Olimpico contro la Lazio (3-1).

L'Inter non può più perdere, scopri il pronostico

Dzeko e compagni occupando il nono posto in classifica non possono permettersi un ulteriore passo falso. Gli ultimi tre precedenti disputati al "Mapei Stadium" sorridono ai nerazzurri, tre vittorie tutte accompagnate dall'Over 2,5 al novantesimo. Per le quote anche questo match dovrebbe regalare spettacolo, la possibilità che l'incontro termini con la "combo" X2 più Goal è in lavagna mediamente a 1.95.