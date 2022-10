Serie, in Reggina-Cosenza il pronostico è... doppio!

Sabato 8 ottobre alle 16.15 il Granillo farà da cornice ad un super derby calabrese: Reggina vs Cosenza . La squadra di Pippo Inzaghi ha 15 punti, frutto di 5 vittorie e 2 ko (l'ultimo dei quali in casa del Modena). L'undici di Dionigi invece è a quota 11 con 8 gol fatti e 6 subiti.

Serie B, Reggina-Cosenza: fai il tuo pronostico

Reggina in gol nel secondo tempo, scopri la quota

Fin qui i Lupi hanno subìto quindi pochi gol, notizia confortante visto che di fronte avranno una squadra capace di segnare 10 reti (senza subirne nessuna) nelle tre gare giocate al Granillo. Una creatura degna di un bomber di razza come Pippo Inzaghi.

Il Cosenza versione trasferta fin qui è stato sinonimo di Under 2,5, esito che in un match delicato come un derby non si può trascurare ed è anche ritenuto più probabile, dai bookie, rispetto all'Over: 1.70 il primo contro 2.05 di media previsto per l'Over.

A pronostico sembrerebbe un match da segno 1 anche se coprirsi con una combo, del tipo 1X+Under 3,5, potrebbe essere opportuno. Questo tipo di opzione corrisponde una quota pari a 1.50.

Occhio al dato curioso. In Serie B il Cosenza è rimasta l'unica squadra a non aver ancora subìto gol nel secondo tempo. Un assist da sfruttare per chi crede che la temibile Reggina di Inzaghi possa far cadere questo particolare record. A 1.55 l'ipotesi "Segna gol casa 2° tempo: Sì" mentre la Reggina a secco nei secondi 45 minuti paga 2.30.