Predictor: Milan-Juventus ai raggi X

Milan-Juventus: il risultato esatto più probabile per Gollo è l'1-1 ma in 3 risultati esatti su 4 prevale la squadra di casa anche se, onestamente, il match ci porta ad analizzare due squadre in difficoltà seppure per motivi diversi. L'impressione è che le squadre possano cominciare guardinghe: il Milan per i problemi in difesa e la Juve perchè allenata da Allegri. Il potenziale offensivo degli ospiti è comunque notevole. Per Gollo almeno 1 gol a tempo....a quota 1,83...GOLOSO! Over 0,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo

Bologna-Sampdoria: sabato sera, siamo certi che non saranno in tanti a rinunciare ad uscire perchè c'è Bologna-Sampdoria: in effetti queste due gloriose squadre non hanno lasciato il segno sinora sia nei risultati sia nello spettacolo. Il Bologna di Motta non ha ancora ingranato (e d'altronde sembrerebbe un problema di rosa, non di allenatore) mentre la Samp va decisamente peggio rispetto al valore tecnico teorico dei calciatori. Può fare la differenza Arnautovic? In tutto ciò, l'Under 3.5 a 1,32 sembra abbastanza tutelante.

Ed ecco quindi la Giocata consigliata da Gollo per scalare le classifiche del gioco Fun:

Milan-Juventus Over 0,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo a 1,84

Sassuolo-Inter X2+Under 3.5 a 1,95

Bologna-Sampdoria: Under 3.5 a 1,32

Quota Totale: 4,74

